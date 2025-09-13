Kikfin dévoile un jet pack sous-marin qui propulse le nageur à 2,5 mètres par seconde

L’entreprise israélienne Kikfin a mis au point un appareil qui pourrait transformer la manière dont les plongeurs explorent les fonds marins. Le Shark Jet Pack est un jet pack sous-marin biomimétique capable de propulser son utilisateur à une vitesse impressionnante.

Un nageur équipé du jetpack Shark de KikFin.
Un jetpack pour vous propulser sous l'eau avec des ailerons inspirés du requin. Crédit photo : KikFin

Le jet pack Shark est une évolution du modèle précédent de Kikfin, le Fly, qui reposait sur deux propulseurs latéraux. Le Shark ajoute un troisième propulseur dorsal, intégré dans une nageoire verticale. Sa conception s’inspire de l’anatomie des requins pour offrir une expérience de plongée de haut niveau. Ce nouveau design promet non seulement une augmentation de la vitesse maximale, mais aussi une amélioration de la maniabilité. Concrètement, il est désormais possible pour le plongeur de changer de direction simplement en tournant la tête. Grâce à ses trois moteurs, alimentés par des batteries lithium-ion, l’engin génère une poussée totale d’environ 62 Nm. Cela équivaut à la force nécessaire pour déplacer un kayak de pêche. Pourtant, le Shark Jet Pack n’affiche que 4 kg sur la balance, batterie incluse.

Inspiré par la nature

Par ailleurs, l’appareil peut descendre jusqu’à 40 mètres de profondeur. Une performance remarquable au vu de sa compacité ! Comme indiqué plus haut, ce jet pack innovant signé Kikfin se distingue par son design biomimétique. Il dispose notamment nageoires pectorales et dorsales qui ne servent pas uniquement à la propulsion, mais aussi à la stabilisation et à la direction. D’ailleurs, les batteries sont discrètement intégrées dans les nageoires elles-mêmes. Cela permet de les garder au frais grâce au contact direct avec l’eau. On sait aussi qu’elles sont amovibles. À ce propos, il est possible de les remplacer sans qu’il soit nécessaire de sortir de l’eau.

Un plongeur avec un jetpack.
La plongée rendue plus simple avec ce jetpack KikFin qui vous propulse sous l’eau. Crédit photo : KikFin

Une technologie pour tout le monde

Concernant l’autonomie, elle oscille entre 45 et 90 minutes. Le temps de fonctionnement par charge dépend notamment du mode de propulsion choisi. Le Shark Jet Pack propose cinq vitesses. Grâce à sa conception ingénieuse, il est capable de propulser un plongeur jusqu’à 9,3 km/h. En mode normal, la vitesse est d’environ 2,5 mètres par seconde. Pour changer de vitesse, il suffit d’appuyer sur un bouton unique qui se trouve sur un gant en néoprène. Ce système sans fil permet une navigation fluide dans la mesure où il n’est pas nécessaire de manipuler des interfaces complexes. Du fait de sa simplicité d’utilisation, le nouveau jet pack s’adresse aussi bien aux plongeurs expérimentés qu’aux amateurs en quête de sensations fortes.

Prix et disponibilité

D’après Kikfin, l’objectif avec le Shark est de permettre aux utilisateurs de « voler » sous l’eau tout en bénéficiant d’une technologie de pointe. Malgré l’engouement suscité par cette innovation, le fabricant reste discret sur les détails de commercialisation. Son site officiel est actuellement inaccessible au public et aucune date de lancement ni prix n’a été communiqué.

Un jetpack sur un manequin.
Le tarif et la disponibilité de ce jetpack n’ont pas encore été communiqués. Crédit photo : KikFin

Des réservations avaient été proposées à 500 dollars (~430 €), mais cette option semble avoir été suspendue. Plus d’infos : kikfin.com. Ce jet pack fera-t-il partie de votre attirail de plage prochainement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
kikfin.com
Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
