Kitepower dévoile une éolienne volante en forme de cerf-volant qui produit jusqu’à 30 kWh

L’éolien joue un rôle majeur dans la transition énergétique mondiale. Il fait partie des sources d’énergie capables de fournir de l’électricité de manière durable, tout en contribuant à l’amélioration du mix énergétique. Actuellement, de nombreux pays se tournent vers cette énergie propre et renouvelable pour produire de l’électricité. En France, par exemple, le secteur a connu une croissance significative depuis quelques années. La puissance du parc éolien français aurait atteint 22 483 MW en 2023, alors qu’elle était de 10 312 MW en 2015, d’après des chiffres publiés sur Connaissance des Énergies. Pour bon nombre de pays, l’éolien constitue une excellente alternative pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles, comme le gaz et le pétrole. En Irlande, la société Kitepower propose un système d’énergie éolienne aéroportée innovant pour produire de l’électricité renouvelable et révolutionner le secteur.

Un cerf-volant géant pour capter le vent

Comme susmentionné, le système d’énergie éolienne aéroportée de Kitepower repose sur l’utilisation de cerfs-volants géants pour capter le vent et d’un générateur (situé à sa base) pour capter l’énergie. L’objectif ? Exploiter les vents de haute altitude pour produire de l’énergie renouvelable. La société néerlandaise indique que le cerf-volant est attaché à la machine par un câble et agit comme un « yo-yo » ou un moulinet. « Lancé, il s’envole, puis le câble le ramène, encore et encore, créant de l’énergie », explique Padraic Doherty, pilote en chef de Kitepower. Ce dernier affirme également que celui-ci vole de manière autonome (piloté par un logiciel développé à l’Université de technologie de Delft), à environ 400 mètres de hauteur et s’enroule jusqu’à environ 190 mètres. « La force tourne comme une dynamo sur un vélo […] Elle génère jusqu’à deux tonnes et demie de force à chaque tour », ajoute-t-il.

Jusqu’à 30 kilowatts d’électricité par heure

Kitepower explique que cette technologie peut générer environ 30 kilowatts d’électricité par heure (pour le modèle Hawk). Celle-ci est ensuite stockée dans des batteries, à l’instar des systèmes solaires photovoltaïques. D’après l’entreprise, le cerf-volant est actuellement capable de charger complètement une batterie de 336 kilowatts par heure. « C’est une quantité d’énergie considérable, suffisante pour alimenter un poste isolé, une petite île, une station polaire ou même un chantier de construction […] Si on ajoutait des cerfs-volants supplémentaires, on pourrait alimenter une île plus grande », précise Andrei Luca, directeur des opérations. Pour information, pendant la phase de déroulement, durant laquelle le cerf-volant vole en huit par vent de travers pour obtenir une force de traction élevée, le système produit de l’énergie pendant 80 % du cycle. En revanche, lors de la phase d’enroulement, durant laquelle le profil du cerf-volant est ajusté pour enrouler le câble qui le maintient avec une faible force, il consomme de l’énergie pendant 20 % du cycle.

Économique, flexible et installation rapide

Selon l’entreprise, ce système d’énergie éolienne aéroportée est plus économique que les éoliennes standards, mais aussi plus flexible et rapide à installer. Il peut être transporté et installé facilement, dans la mesure où le système complet tient dans un conteneur de 6 mètres, soit un seul camion. Par ailleurs, il ne nécessite pas de fondations et, selon eux, on peut installer aisément la station au sol grâce à des ancrages qui l’empêchent de glisser. « Nous pouvons l’installer en 24 heures et l’emporter partout. Il est ultra-mobile et ne nécessite pas de fondations d’éoliennes coûteuses, longues et énergivores », déclare Padraic Doherty.

Andrei Luca ajoute que ce système est beaucoup plus écologique que les éoliennes classiques, puisqu'il utilise moins de matériaux (jusqu'à 90 %) que ces dernières. Plus encore, il est moins invasif pour le paysage et ne nécessite pas d'approvisionnement en carburant pour fonctionner. Avec cette technologie, « nous assistons à une révolution dans l'énergie éolienne », a-t-il conclu. Vous trouverez plus d'informations sur thekitepower.com.