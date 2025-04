Kosmos F5 dévoile un étonnant vélo électrique sans moyeu, mais pourquoi faire ?

La start-up sud-coréenne Kosmos suscite une certaine curiosité avec son VAE sobrement baptisé F5. Celui-ci se distingue avant tout par son look qui combine simplicité et modernité. De plus, il promet portabilité et performance. Pour parvenir à ces résultats, la jeune entreprise a misé sur une conception pliable associée à une roue avant sans moyeu ni rayons. D’une manière générale, nous pouvons dire que ce design procure à l’engin une apparence à la fois minimaliste et discrète. De plus, cela réduirait le poids et améliorerait l’aérodynamisme. Le constructeur annonce également un centre de gravité plus bas, assurant une meilleure stabilité.

Un vélo électrique pliable

Le Kosmos F5 dispose d’une boîte de vitesses centrale qui garantit une conduite fluide. Pour couronner le tout, la marque a opté pour des pneus anti-crevaisons. Le deux-roues est équipé d’un système de freinage en V à l’avant et d’un frein à disque classique à l’arrière. On notera aussi le fait que Kosmos a prévu sur le guidon un écran qui affiche les informations utiles telles que la vitesse, l’autonomie de la batterie et la connectivité. Une application mobile dédiée est également au rendez-vous. Le F5 est doté d’un cadre en aluminium 6061. Il mesure 162 × 120 × 70 cm. Lorsqu’il est plié, il ne fait que 81 × 78 × 40 cm.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Le moteur est intégré au moyeu arrière. Il accuse une puissance de 250 watts et fournit jusqu’à 45 Nm de couple, ce qui permet au F5 de rouler jusqu’à 25 km/h. L’alimentation, elle, repose sur une batterie Samsung de 374,4 Wh, soit de 36 V/10,4 Ah. Cette configuration permet au Kosmos F5 d’avoir une autonomie allant jusqu’à 80 km par charge complète. Le chargeur accuse une tension de 42 V ainsi qu’une capacité de 2 Ah. À noter que l’entreprise a également développé une version équipée d’un moteur central de 250 watts qui délivre un couple maximal de 65 Nm. Dans les deux cas, il est question d’une roue avant et d’une roue arrière de 22 pouces.

Une campagne de financement qui peine à séduire

Par ailleurs, le VAE se décline en deux couleurs : noir mat et orange et noir mat. Kosmos prévoit de vendre le F5 à partir de 3 500 dollars (~3 070 €). En attendant, le vélo est proposé en précommande sur Kickstarter pour seulement 1 500 dollars (~1 320 €). Force est cependant de constater que bien que l’objectif de financement de 5 000 dollars ait été déjà dépassé, le produit peine à séduire les consommateurs. En effet, à l’heure où nous écrivons cet article, seulement 12 personnes ont participé à la campagne qui prendra fin dans 9 jours. Cela peut s’expliquer par le fait que les atouts vantés par la start-up sud-coréenne semblent loin d’être convaincants.

Rappelons que le vélo électrique sans rayon et sans moyeu de Beno, le Reevo, a largement été critiqué pour son manque de fiabilité et ses performances médiocres en raison de la conception de ses roues. Une situation qui a d’ailleurs entrainé la fermeture de l’entreprise américaine. Ce vélo électrique atypique vous plait-il ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .