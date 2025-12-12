Kosol Energie dévoile un panneau solaire G12 TOPCon de 730 Wc

Le marché solaire indien connaît une accélération sans précédent, porté par des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique. Kosol Energie cherche visiblement à profiter de cette dynamique en dévoilant son nouveau module photovoltaïque G12 TOPCon de 730 Wc. Présenté lors du salon REI (Renewable Energy India) 2025, ce panneau solaire se distingue par sa puissance impressionnante. Grâce à sa conception ultra-performante, il répond aux besoins des installations commerciales et des centrales solaires de grande taille. L’utilisation de verre haute transparence et d’encapsulants POE optimise la capacité à capter la lumière solaire. Cette conception assure également une performance stable sur le long terme. En raison de ses performances électriques élevées, le nouveau produit promet une productivité par unité de surface élevée ainsi que des coûts logistiques réduits.

Augmenter la part de l’énergie solaire dans le mix énergétique national

Fait intéressant, Kosol Energie affirme économiser 2 % à 3 % de matériaux dans la fabrication G12 TOPCon de 730 Wc du fait toujours du rendement énergétique élevé du panneau solaire. La société indienne a également annoncé lors du salon REI 2025 son intention d’étendre sa capacité de production. Celle-ci devrait passer de 3 GW par an actuellement à 9 GW d’ici décembre 2026. Cette stratégie vise à répondre à la demande croissante en Inde et à l’international. En ce qui concerne le G12 TOPCon de 730 Wc, il devrait débarquer sur le marché en avril ou mai 2026. À noter que le catalogue du fabricant indien comporte déjà des modèles de 610 à 640 watts.

Mieux stabiliser les réseaux

Par ailleurs, Kosol Energie a profité de la même occasion pour annoncer son entrée dans le secteur du stockage d’énergie. Elle ambitionne à cet effet d’atteindre une capacité de production annuelle de 3 à 3,5 GWh. Son objectif ultime est de favoriser la stabilité des réseaux. Bien sûr, cette orientation vers le stockage complète l’offre photovoltaïque et ouvre la voie à des solutions intégrées pouvant fournir une énergie fiable et continue. La marque prévoit notamment de commercialiser des solutions sur mesure, plus précisément des unités de stockage conteneurisées accusant une puissance individuelle allant de 0,5 MWh à 5 MWh.

Des projets ambitieux

Il est évident qu'en proposant ces solutions, Kosol Energie ambitionne de réduire la dépendance des entreprises privées et des services publics aux combustibles fossiles. L'Inde s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2030. Ceux-ci visent notamment à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national et à renforcer la sécurité énergétique. Le lancement de solutions innovantes telles que le module photovoltaïque G12 TOPCon de 730 Wc s'inscrit dans cette dynamique. Malheureusement, on ignore encore le prix de ce panneau solaire ultra-puissant. Plus d'infos : kosolenergie.com.