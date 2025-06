KYL, un étonnant accessoire qui transforme les ventilateurs traditionnels en climatisation

Selon EDF, la consommation d’électricité des ventilateurs est d’environ vingt fois inférieure à celle des systèmes de climatisation classiques. Toutefois, bien qu’ils constituent des solutions écologiques pour améliorer le confort thermique dans les habitations et les locaux professionnels, ils ne permettent pas de refroidir des pièces, mais brassent l’air pour offrir une sensation de fraîcheur. Pour améliorer leur efficacité et réduire l’utilisation de climatiseurs énergivores, Aileen Ooi et E Ian Siew ont mis au point KYL. Ce dispositif innovant se fixe au niveau d’un ventilateur et permet à celui-ci de diffuser de l’air frais dans une pièce. En 2018, il a remporté le Clean Energy Challenge, un concours organisé par la Fondation IKEA et WDCD (What Design Can Do).

Un système de refroidissement utilisant le principe de Bernoulli

Comme Marc l’a expliqué dans un autre article, KYL utilise le principe de Bernoulli pour rafraîchir une pièce. La face arrière de sa grille a été conçue pour créer un effet entonnoir. Ce qui entraîne une dilatation rapide des molécules à leur sortie et refroidit l’air. Grâce à ce système ingénieux, le dispositif peut réduire la température ambiante d’environ 1,5 °C, selon les concepteurs. Pour information, le principe de Bernoulli, établi au XVIIIe siècle par Daniel Bernoulli, est un théorème selon lequel l’accélération d’un fluide entraîne directement une baisse de la pression. Si Aileen Ooi et E Ian Siew l’ont exploité pour développer leur dispositif et refroidir l’air provenant d’un ventilateur, il est surtout utilisé dans la conception des ailes des avions.

Un dispositif permettant de réguler l’hygrométrie

Selon Aileen Ooi et E Ian Siew, ils ont conçu KYL pour limiter l’utilisation des climatiseurs traditionnels, mais aussi pour diminuer le taux d’humidité qui peut être particulièrement élevé dans les logements et les locaux professionnels de Singapour. Le dispositif est équipé d’un filtre comprenant du gel de silice pour assainir l’air et absorber l’humidité. D’après les concepteurs, cet élément est réutilisable. Dans le cas où il présente une trop grande quantité d’impuretés, il suffit de le détacher, de le laver, de le sécher à l’air ambiant ou au soleil et de le remettre en place. À noter qu’à Singapour, l’humidité annuelle moyenne est d’approximativement de 82 %. Néanmoins, en cas de précipitations prolongées, elle peut aller jusqu’à 100 %, selon Meteorological Service Singapore.

Un système de refroidissement facile à installer

KYL a été conçu pour être installé en quelques minutes et sans aucun outil spécifique, sur un ventilateur sur pied de 40 cm (environ 16 pouces). Dans un premier temps, il faut positionner les deux parties du système de refroidissement à l’avant et à l’arrière du ventilateur, en veillant à ce que le filtre soit bien en place. Une fois cette étape terminée, il suffit de le fixer à l’aide des sangles en cuir et des boutons prévus à cet effet.

Dans certains cas, comme Aileen Ooi et E Ian Siew l'ont montré dans une vidéo, il est possible de placer directement l'ensemble du dispositif à l'avant du ventilateur et de l'attacher avec les sangles. Plus d'informations sur ce système de refroidissement ingénieux sur whatdesigncando.com.