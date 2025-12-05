La bretonne Isabelle Rouxel dévoile une invention indispensable pour les amateurs de crêpes

Selon une enquête relayée par Action Agricole Picarde, 16 % des Français ne mangent des crêpes qu’une fois par an… mais 76 % en consomment plus régulièrement, et 33 % en dégustent au moins une fois par mois. Autant dire que la crêpe est un patrimoine national à elle toute seule. Pour mieux en comprendre les origines bretonnes, le site France.fr propose une synthèse passionnante sur les traditions liées au blé. C’est dans ce riche héritage que s’inscrit SARRAZEN, l’invention d’Isabelle Rouxel : une boîte réutilisable conçue pour préserver la souplesse, le goût et la fraîcheur des crêpes. Proposée à 34 €*, elle est présentée en détail sur le site officiel : sarrazen.bzh. C’est un bel objet conçu en Bretagne, sans pétrole, sans BPA, et pensé pour accueillir jusqu’à 12 crêpes ou galettes sans les casser. Et, croyez-moi, à Réau, après avoir enchaîné 250 crêpes lors d’un vide-greniers, empilées comme je pouvais, j’aurais adoré avoir ce truc-là sous la main mais en taille 6XL ! Découverte

Quand la tradition bretonne rencontre une invention moderne

SARRAZEN est née d’une idée simple : comment conserver les crêpes à plat, sans pliures, sans sécheresse et sans montagne instable d’assiettes ? La réponse tient dans un contenant élégant, fabriqué à partir de matières naturelles renouvelables. L’objet, orné des illustrations de l’artiste concarnois Bruno Blouch, protège les crêpes de l’air tout en préservant leurs arômes. Mais ce n’est pas juste un contenant, non, SARRAZEN fonctionne grâce à un système ingénieux de disque intérieur et de couvercle qui maintient l’humidité sans détremper la pâte. Ingénieuse, cette invention artisanale mais pensée comme un outil professionnel, que ne renieraient pas les crêpiers les plus exigeants.

Un accessoire qui complète parfaitement d’autres inventions dédiées à la crêpe

Le monde de la crêpe n’est pas avare en innovations, et nous vous présentions déjà sur NeozOne le Kermar, un plateau tournant capable de produire jusqu’à 80 crêpes par heure. Et, nous avions également testé deux astuces ingénieuses pour réussir ses crêpes sans stress : pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici. Dans cette lignée d’objets pratiques, SARRAZEN s’impose comme un complément naturel : elle ne remplace pas la bilig, mais elle résout un problème que tous les amateurs connaissent. Et, surtout… elle évite de faire s’effondrer la tour de crêpes qui menace toujours derrière moi lors des illuminations de Noël ou de la Color Run de Réau.

Ce qu’il faut retenir de SARRAZEN

Conçue et fabriquée en Bretagne

Permet de conserver à plat jusqu’à 12 crêpes ou galettes

Matériaux renouvelables, sans pétrole, sans phtalates, sans BPA

Système ingénieux disque + couvercle pour préserver la fraîcheur

Réutilisable, résistante, 100 % recyclable

Prix : 34 €

Finalement, SARRAZEN est une invention simple mais brillante, celle qui manquait à toutes mes sessions de crêpes marathon.

Une invention bretonne pensée pour durer

Ce qui distingue SARRAZEN, c’est son intention : célébrer un patrimoine culinaire tout en proposant un objet moderne, durable et respectueux de l’environnement. Plus qu’un contenant, c’est un geste du quotidien, une manière d’éviter les emballages jetables tout en donnant un écrin à ce qui fait battre le cœur de la Bretagne : le sarrasin. Pour explorer toutes les déclinaisons et options, le site officiel reste la meilleure source : sarrazen.bzh. Et vous, cette invention bretonne à 34 € deviendrait-elle votre nouvel accessoire indispensable pour des fournées de crêpes toujours parfaites ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Cet article n’est pas sponsorisé mais relève du libre choix de l’auteure.