La Chine dévoile une batterie nucléaire (carbone 14) qui dure plusieurs milliers d’années

Une équipe chinoise, composée de scientifiques affiliés à l’entreprise de technologie pharmaceutique Beita Pharmatech et à l’Université normale du Nord-Ouest à Lanzhou, vient de présenter une technologie révolutionnaire de batteries à radio-isotopes. Les batteries atomiques (ou nucléaires) ne sont plus une nouveauté, mais la nouvelle conception proposée par le groupe de recherche chinois pourrait contribuer à la démocratisation de cette technologie. Concrètement, les chercheurs ont développé une batterie nucléaire au carbone 14 recouverte d’un matériau semi-conducteur en carbure de silicium. Un prototype, baptisé « Candle Dragon One », a été créé. Celui-ci a subi des tests dans le laboratoire d’isotopes de Beita Pharmatech.

Les essais ont duré quatre mois, au cours desquels l’échantillon a fonctionné en continu pour alimenter une LED. Selon les rapports, ce dernier a réussi à réaliser sans encombre près de 35 000 impulsions lumineuses. Afin de mieux évaluer les performances de la batterie, l’équipe l’a également utilisée pour alimenter des puces Bluetooth. Cela a permis de mener avec succès des opérations de transmission de données. L’une des particularités de cette batterie nucléaire de nouvelle génération est sa conception qui met en œuvre une enveloppe à base de matériau semi-conducteur en carbure de silicium. En effet, cela éliminerait les risques de radiation en contenant le rayonnement émis par le combustible nucléaire intégré.

China unveiled the prototype of its first ultra-long-lifetime carbon-14 nuclear battery in east China’s Jiangsu on Sunday. An LED lamp powered by the battery has been operating continuously for nearly four months, emitting over 35,000 pulses.

