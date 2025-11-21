La Chine teste avec succès la plus grande éolienne volante au monde

Un cerf-volant géant pour produire de l’électricité ? Les systèmes d’énergie éolienne aéroportée commencent à se faire connaître. Après celui de l’entreprise néerlandaise Kitepower que nous avions évoqué dans cet article, une autre éolienne volante vient d’être testée en Chine, en Mongolie-Intérieure. Développé par la société China Energy Engineering Corporation, ce système serait actuellement le plus grand cerf-volant générateur d’énergie au monde. Il aurait réussi son déploiement et sa rétraction en vol, lors des essais. Une avancée significative vers l’application concrète de la technologie éolienne de haute altitude.

Un cerf-volant géant de 5 000 m²

Cette éolienne volante de 5 000 m² peut capter l’énergie du vent à plus de 300 mètres d’altitude et la transmettre au sol via un câble actionnant un générateur. Contrairement aux éoliennes traditionnelles, elle exploite les vents plus forts et plus stables qui circulent à plusieurs centaines de mètres d’altitude. Les concepteurs affirment qu’elle est particulièrement adaptée aux zones venteuses et aux infrastructures électriques limitées, comme les hauts plateaux ou les déserts. Mais aussi dans les pays confrontés à des contraintes d’espace. Actuellement, deux types de systèmes sont connus pour exploiter les vents d’altitude pour produire de l’énergie. Le premier est le système terrestre qui utilise un cerf-volant pour activer des générateurs au sol, comme ce prototype de China Energy Engineering Corporation. Le second, quant à lui, est le système aéroporté avec des turbines embarquées sur des drones ou des avions.

Vols d’essai menés avec succès en Mongolie-Intérieure

Les vols d’essai, effectués en Mongolie-Intérieure, dans la bannière d’Alxa Gauche, auraient été menés avec succès. Lors des tests, un ballon à hélium a hissé la structure à 300 mètres d’altitude. Le cerf-volant géant a été déployé et entièrement rétracté en plein vol, une manœuvre qui, selon les concepteurs, confirme le potentiel technique des systèmes éoliens terrestres d’altitude. L’équipe aurait également testé des versions plus petites de 1 200 m², afin d’évaluer leurs performances dans différentes conditions.

La société chinoise indique avoir mené à bien toutes les phases de déploiement, d’exploitation et de démantèlement. Huo Shaolei, expert senior du cabinet de conseil de China Power Engineering Corporation, souligne que des essais en vol seront menés dans les prochains mois. L’entreprise prévoit de démarrer des essais de production continue avant la fin de l’année 2026.

Des avantages majeurs en termes de coût et d'impact environnemental

Selon China Energy Engineering Corporation, cette éolienne volante a un potentiel énorme par rapport aux dispositifs traditionnels. Sa conception, par exemple, permet de réduire la consommation d'acier de 90 % grâce à la suppression des pylônes. Par ailleurs, les coûts de production d'électricité seraient réduits d'environ 30 % en raison de son infrastructure plus légère. Et, étant donné que ce cerf-volant géant nécessite moins de matériaux et d'espace, les émissions liées à sa construction sont également réduites. Des facteurs favorisant son intégration dans des projets de développement durable à grande échelle. Pour l'entreprise chinoise, ce cerf-volant géant est plus qu'une simple curiosité technologique. Il ouvre la voie à un accès plus large aux énergies renouvelables, sans nécessiter de grands travaux ni une utilisation intensive des ressources.