La combinaison spatiale de Decathlon sera portée par l’astronaute française Sophie Adenot

Ce qu’il faut retenir d’EuroSuit Une combinaison intra-véhiculaire entièrement européenne

Enfilable ou retirable en moins de deux minutes

Conçue avec une expertise textile sportive

Testée en orbite en 2026

Étape clé vers l’autonomie européenne en vol habité

En 2023, le marché spatial mondial était estimé à 630 milliards de dollars et pourrait atteindre 1 800 milliards d’ici 2035 selon l’IFRI. Et, je dois vous avouer que je ne m’attendais pas un jour à écrire un article où l’on parle à la fois de Décathlon, du CNES, de la Station Spatiale Internationale et d’un prototype de combinaison spatiale. Et, pourtant… La France innove encore ! La combinaison EuroSuit, développée par le CNES, Spartan Space, MEDES et Décathlon, sera testée en 2026 par l’astronaute française Sophie Adenot lors de la mission Epsilon, comme l’explique le communiqué officiel de Décathlon : Premier prototype de combinaison spatiale IVA. Cette innovation s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne liée à l’exploration humaine, largement documentée par le CNRS dans son dossier officiel. Et puisque l’on rêve déjà à demain, le CNRS évoque aussi très bien les futures ambitions martiennes. Alors, Décathlon dans l’espace ? Ou sur Mars ? Décryptage.

Quand le textile rencontre la microgravité : EuroSuit change les règles

EuroSuit n’a rien d’un gadget marketing. Cette combinaison intra-véhiculaire (IVA), destinée aux phases sensibles comme le décollage et l’atterrissage, répond à un objectif clair : protéger l’astronaute tout en restant simple, rapide et maniable. Et, lorsqu’on sait que les astronautes doivent parfois agir en urgence, pouvoir enfiler la combinaison en moins de deux minutes, comme indiqué dans le communiqué officiel, n’est pas un détail. Ici, l’expertise textile de Décathlon fait des merveilles. Effectivement, lorsque j’achète un vêtement thermique Quechua pour survivre au froid, je ne me doute pas que la même expertise permet à une astronaute de manipuler une tablette en micropesanteur. Mais, c’est pourtant le cas : matériaux respirants, soufflets de mobilité, zips étanches mais faciles à saisir, et même une adaptation morphologique pour compenser l’allongement du corps en microgravité. On est loin du simple survêtement !

Le saviez-vous ?

La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à 28 000 km/h !

En micropesanteur, les astronautes peuvent grandir jusqu’à 5 cm.

Une combinaison spatiale IVA coûte environ 12 millions de dollars

Une collaboration qui redéfinit l’exploration humaine européenne

L’Europe compte 7 astronautes actifs, dont Sophie Adenot, selon l’ESA

EuroSuit, c’est aussi une histoire de coopération : le CNES coordonne, Spartan Space conçoit l’architecture technique, MEDES gère les aspects physiologiques, et Décathlon apporte sa maîtrise textile. Une vraie équipe de choc. Dans un contexte où l’Europe cherche à regagner en autonomie dans le vol habité, ce prototype arrive à point nommé. Et, pour ceux qui veulent comprendre comment se positionnent réellement les astronautes européens, un détour vers notre article NeozOne consacré aux différents termes du métier peut éclairer les choses. On note aussi que certaines études sérieuses suggèrent que les femmes pourraient mieux résister aux radiations spatiales, un point exploré dans un autre article NeozOne. Voilà qui rend le travail de Sophie Adenot encore plus passionnant !

EuroSuit : une invention qui pourrait changer le futur du vol habité

Cette combinaison testée par Sophie Adenot pourrait devenir la première d'une gamme complète d'équipements destinés aux futures missions européennes, qu'elles soient en orbite, sur la Lune ou plus loin encore. Et, si l'on en croit les ambitions du CNES et du CNRS, nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère. Si cette innovation fonctionne comme prévu, elle pourrait transformer durablement le quotidien des astronautes et renforcer la place de l'Europe dans l'exploration humaine. Et, je vous assure qu'en vivant à Villaroche, berceau de tant d'innovations aéronautiques, on finit par se dire que la frontière entre terre et espace se réduit un peu plus chaque année.