La Fairfax de Dragon Tiny Homes, une mini maison sur roues à moins de 33 000 €

Une tiny house de 12 m², sur roues, avec douche, cuisine et lit double pour moins de 33 000 € ? Oui, elle existe, et elle s’appelle Fairfax !

Le modèle Fairfax de Dragon Tiny Homes.
Dragon Tiny Homes présente son modèle Fairfax, une tiny house minimaliste de 12,5 m². Crédit photo : Dragon Tiny Homes (capture d'écran vidéo YouTube)

On croyait avoir tout vu dans le monde des tiny houses, et pourtant… La société américaine Dragon Tiny Homes frappe fort avec la Fairfax, une mini-maison sur roues d’à peine 4,8 mètres de long (soit environ 12,5 m² habitables), proposée à 30 000 dollars, soit environ 32 900 euros. À ce prix-là, c’est une véritable invitation à adopter la vie minimaliste… mais sans renoncer au confort. Construite sur une remorque à double essieu, la Fairfax mise sur la robustesse avec un châssis en acier et un bardage en panneaux de ciment. À l’intérieur, le charme opère immédiatement : bois clair, grandes baies vitrées, kitchenette équipée, salle de bains complète et un lit double. Un vrai « hôtel sur roues », comme le décrivent ses concepteurs, parfait pour un Airbnb, un bureau de jardin ou une maison d’amis à installer au fond du terrain. Présentation.

Un espace pensé dans les moindres détails

Ce qui surprend, c’est l’optimisation de l’espace. Contrairement à beaucoup de tiny houses qui misent sur des mezzanines, ici tout est sur un seul niveau. La pièce principale accueille un lit double, un petit coin salon modulable et une grande fenêtre panoramique qui inonde la pièce de lumière. De quoi éviter la sensation de « boîte à chaussures » souvent reprochée à ce type d’habitat. Côté cuisine, Dragon Tiny Homes a fait le choix de la simplicité élégante : plan de travail en quartz, meubles modernes, évier inox et suffisamment de rangements pour accueillir une plaque ou un petit four.

L'intérieur de la tiny house.
Un intérieur minimaliste dans un espace plutôt restreint. Crédit photo : Dragon Tiny Homes

L’idée n’est pas d’y préparer un banquet, mais de savourer un café matinal ou un dîner improvisé au calme, face à la nature. Et, la salle de bains ? Compacte, certes, mais fonctionnelle : une douche de 81 cm, des toilettes à chasse d’eau standard, et quelques touches dorées pour le style. L’ensemble reste lumineux et étonnamment spacieux pour 12 m².

Une petite tiny house.
La Fairfax est un modèle de tiny house destiné à du couchage temporaire, difficile de vivre à l’année dans un si petit logement. Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Les caractéristiques essentielles de la Fairfax

Éléments Détails
Surface habitable 135 sq ft (12,5 m²)
Longueur 16 pieds (4,8 m)
Largeur 8,6 pieds (2,6 m)
Châssis Double essieu acier
Cuisine Plan de travail en quartz, évier inox
Salle de bains Douche 32″, toilettes standard
Chauffage/climatisation Système mini-split
Chauffe-eau Propane instantané
Fenêtres Grandes baies vitrées panoramiques
Prix À partir de 30 000 $ (≈ 32 900 €)

Une mini-maison pour les grands esprits pratiques

La Fairfax n’a pas vocation à remplacer une maison traditionnelle, mais plutôt à compléter un mode de vie. Idéale comme hébergement de courte durée, studio indépendant, bureau nomade ou même refuge de week-end, elle séduit par sa flexibilité et son rapport qualité-prix. Et, en prime, elle se déplace facilement. Un simple pick-up type Ford F-250 suffit à tracter ses 12,5 m² de confort mobile. Pour ceux qui rêvent d’un espace à soi, sans crédit sur 25 ans ni paperasse interminable, c’est une alternative séduisante et bien plus poétique qu’un container froid et métallique.

Les plans de la tiny house.
Dragon Tiny Homes fourni les plans de son modèle. Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Pour en savoir plus ou demander un devis, rendez-vous sur le site officiel de Dragon Tiny Homes. Une philosophie qui, entre deux séances d’observation d’abeilles et de tests de gadgets connectés, me parle toujours autant. Alors, tentés par une mini-maison à 32 900 € aussi lumineuse qu’un rêve d’été ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

