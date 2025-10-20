La Fairfax de Dragon Tiny Homes, une mini maison sur roues à moins de 33 000 €

On croyait avoir tout vu dans le monde des tiny houses, et pourtant… La société américaine Dragon Tiny Homes frappe fort avec la Fairfax, une mini-maison sur roues d’à peine 4,8 mètres de long (soit environ 12,5 m² habitables), proposée à 30 000 dollars, soit environ 32 900 euros. À ce prix-là, c’est une véritable invitation à adopter la vie minimaliste… mais sans renoncer au confort. Construite sur une remorque à double essieu, la Fairfax mise sur la robustesse avec un châssis en acier et un bardage en panneaux de ciment. À l’intérieur, le charme opère immédiatement : bois clair, grandes baies vitrées, kitchenette équipée, salle de bains complète et un lit double. Un vrai « hôtel sur roues », comme le décrivent ses concepteurs, parfait pour un Airbnb, un bureau de jardin ou une maison d’amis à installer au fond du terrain. Présentation.

Un espace pensé dans les moindres détails

Ce qui surprend, c’est l’optimisation de l’espace. Contrairement à beaucoup de tiny houses qui misent sur des mezzanines, ici tout est sur un seul niveau. La pièce principale accueille un lit double, un petit coin salon modulable et une grande fenêtre panoramique qui inonde la pièce de lumière. De quoi éviter la sensation de « boîte à chaussures » souvent reprochée à ce type d’habitat. Côté cuisine, Dragon Tiny Homes a fait le choix de la simplicité élégante : plan de travail en quartz, meubles modernes, évier inox et suffisamment de rangements pour accueillir une plaque ou un petit four.

L’idée n’est pas d’y préparer un banquet, mais de savourer un café matinal ou un dîner improvisé au calme, face à la nature. Et, la salle de bains ? Compacte, certes, mais fonctionnelle : une douche de 81 cm, des toilettes à chasse d’eau standard, et quelques touches dorées pour le style. L’ensemble reste lumineux et étonnamment spacieux pour 12 m².

Les caractéristiques essentielles de la Fairfax

Éléments Détails Surface habitable 135 sq ft (12,5 m²) Longueur 16 pieds (4,8 m) Largeur 8,6 pieds (2,6 m) Châssis Double essieu acier Cuisine Plan de travail en quartz, évier inox Salle de bains Douche 32″, toilettes standard Chauffage/climatisation Système mini-split Chauffe-eau Propane instantané Fenêtres Grandes baies vitrées panoramiques Prix À partir de 30 000 $ (≈ 32 900 €)

Une mini-maison pour les grands esprits pratiques

La Fairfax n’a pas vocation à remplacer une maison traditionnelle, mais plutôt à compléter un mode de vie. Idéale comme hébergement de courte durée, studio indépendant, bureau nomade ou même refuge de week-end, elle séduit par sa flexibilité et son rapport qualité-prix. Et, en prime, elle se déplace facilement. Un simple pick-up type Ford F-250 suffit à tracter ses 12,5 m² de confort mobile. Pour ceux qui rêvent d’un espace à soi, sans crédit sur 25 ans ni paperasse interminable, c’est une alternative séduisante et bien plus poétique qu’un container froid et métallique.

Pour en savoir plus ou demander un devis, rendez-vous sur le site officiel de Dragon Tiny Homes. Une philosophie qui, entre deux séances d'observation d'abeilles et de tests de gadgets connectés, me parle toujours autant. Alors, tentés par une mini-maison à 32 900 € aussi lumineuse qu'un rêve d'été ?