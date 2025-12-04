La greffe d’une cornée imprimée en 3D permet à un patient aveugle de recouvrer la vue

L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d’une déficience visuelle, qu’elle soit de près ou de loin. Et, parmi elles, un milliard de cas pourraient être évités ou mieux pris en charge, toujours selon l’OMS. C’est dire si une avancée médicale peut changer des millions de vies. C’est dans ce contexte que l’annonce du Rambam Health Care Campus m’a profondément marquée. Pour la première fois, une cornée imprimée en trois dimensions a permis de redonner la vue à une patiente légalement aveugle. Une étape historique relatée dans cette étude publiée ici : Rambam Étude. En tant que rédactrice passionnée d’innovations et impliquée dans l’aide aux personnes en situation de handicap, cette avancée m’a interpellée. L’impression 3D pour rendre la vue à ceux qui l’ont perdue, quelle belle idée ! Je vous embarque découvrir cette innovation !

Une imprimante trois dimensions pour recréer la transparence du regard

Le principe semble presque futuriste. Les chercheurs israéliens ont cultivé des cellules cornéennes humaines afin de créer un tissu entièrement biologique. Cette nouvelle cornée n’est donc pas un simple modèle synthétique, mais un véritable tissu vivant capable de remplacer celui qui a été abîmé par une maladie ou un traumatisme. Une seule cornée de donneur produirait plusieurs centaines d’implants, ce qui constitue une révolution dans les pays où l’accès aux greffes reste limité. En relisant ces avancées, j’ai pensé à toutes les innovations destinées aux malvoyants dont nous vous parlions dans cet article concernant le dispositif Rango par exemple. Et, quand on sait que la greffe de cornée affiche habituellement un taux de réussite très élevé, on comprend vite à quel point la capacité de produire autant d’implants représente une avancée mondiale.

Kératocône, une maladie discrète mais capable de conduire à la cécité

D’ailleurs cette innovation peut aussi donner un nouvel espoir à ceux qui souffrent de kératocône, une maladie de la cornée que l’on décrit souvent comme un cône irrégulier provoquant une distorsion majeure de la vision. Et, pour comprendre à quel point certains gestes du quotidien peuvent aggraver ce problème, il suffit de lire ce rappel scientifique que nous avions abordé ici : pourquoi ne pas se frotter les yeux.

Se frotter les yeux augmenterait les risques d’aggravation, notamment chez les personnes déjà sensibles aux allergies. Dans certains cas, seules des lentilles spécialisées ou des prothèses oculaires sur mesure permettent de stabiliser la situation, comme l’expliquent de nombreux spécialistes. Autrement dit, cette nouvelle cornée imprimée en trois dimensions pourrait dans l’avenir représenter une issue pour des patients atteints de formes sévères de la maladie.

Les points clés à retenir

Première greffe réussie d’une cornée imprimée en trois dimensions

Un seul donneur peut permettre de produire des centaines d’implants

Une percée essentielle pour les pays qui manquent de banques d’yeux

Une solution potentielle pour des maladies comme le kératocône

Une innovation qui ouvre aussi la voie à d’autres tissus biologiques

Une avancée médicale qui ouvre la porte à un futur plus autonome

Cette réussite me donne envie de croire à un avenir où la technologie permettra à chacun de retrouver un maximum d’autonomie. Je pense notamment aux innovations comme les lunettes Artha qui procurent un sixième sens aux malvoyants. Entre les solutions de mobilité intelligente et cette nouvelle possibilité de restaurer réellement la vue, nous assistons peut-être au début d’une nouvelle ère pour les personnes malvoyantes. Et vous, pensez-vous que l’impression en trois dimensions deviendra bientôt un traitement courant pour restaurer la vision des personnes aveugles ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !