La litière automatique intégrée FuriHome dépasse les 740 000 € sur Kickstarter

Ah les chats, on les adore ! Les deux miennes, Luna et Anouk, sont absolument adorables, espiègles et câlines, mais elles ont aussi une litière… Souvenez-vous de ce test de la litière automatique Litter Robot 3 qu’elles avaient testée il y a quelques mois… Bien entendu, elle est toujours en service, et je l’espère pour longtemps encore ! Le problème de cette litière, c’est son emprise dans mon appartement ! Ce n’est pas compliqué, elle me prend le coin entier situé sous ma fenêtre de salon… Alors, c’est génial, ça ne sent rien, elle se nettoie toute seule, parfait pour les recommandations du ministère de l’Agriculture. Le problème étant qu’elle prend une place folle, et je ne peux même pas poser une plante dessus car elle est cylindrique évidemment ! Tout cela pourrait changer grâce à un nouveau produit qui cartonne sur Kickstarter actuellement ! Son nom : FuriHome, une litière automatique cachée dans un vrai meuble… Plus de 740 000 € récoltés pour cette invention géniale que je vous présente immédiatement. Découverte.

FuriHome, qu’est-ce que c’est exactement ?

Si je trouve l’idée géniale, c’est tout simplement mon expérience qui parle… En effet, la litière automatique proposée dans le FuriHome se cache littéralement dans un meuble ! Je vous parlerai ensuite de ces caractéristiques techniques, mais l’idée du meuble est absolument géniale. J’imagine parfaitement ce meuble dans mon entrée, la litière automatique planquée dessous, mais qui m’offrirait en plus, des tiroirs de rangement ! L’entreprise propose même un petit kit supplémentaire à placer au-dessus du meuble, pour créer une petite niche, et un support pour votre télévision, ou des plantes vertes, c’est vous qui verrez !

Et, techniquement, le FuriHome, cela donne quoi ?

Si vous avez déjà eu la chance de posséder une litière automatique, il n’y a rien de vraiment révolutionnaire de ce côté-ci. Elle fonctionne avec de la litière agglomérante, de manière automatique, et se déclenche après le passage du félin, qui s’est soulagé ! De plus, elle s’annonce comme silencieuse et dotée de lampes UV qui vont efficacement neutraliser les odeurs… De plus, ces lampes proposent une ambiance lumineuse que je trouve plutôt sympathique ! Je vous promets qu’une fois la litière automatique entrée dans votre maison, vous ne pourrez plus revenir en arrière, quitte à demander un crédit à la banque. Car oui, les litières automatiques ne sont pas à la portée de toutes les bourses…

Pourquoi le FuriHome est-il très intéressant ?

Comme je vous l’ai dit, le combo litière incluse dans un meuble est hyper intelligent, et pour le coup, nécessaire, dans un petit espace ! Mais c’est surtout son prix de lancement qui m’intrigue : 399 $ (342 €) sur Kickstarter et une livraison prévue très rapidement, en décembre prochain… Ce prix affiché en précommande n’est même pas celui d’une litière automatique vendue sans meuble et c’est maintenant qu’il faut en profiter. À l’heure où j’écris ces lignes, près de 741 000 € ont été récoltés, soit déjà 1857 meubles FuriHome vendus…

Cela révèle qu’il existe un réel besoin en la matière, non ? Je pense, pour ma part, que je vais le précommander, car je rêve de pouvoir récupérer un peu d’espace dans mon salon ! Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !