La litière connectée PETLUX V3 (pour les gros chats) dépasse les 100 000 € sur Kickstarter

Si vous partagez votre quotidien avec un Maine Coon qui dépasse la taille de votre Jack Russell, ou qu’un duo infernal de Ragdolls investissent votre salon, la litière connectée PETLUX V3 pourrait bien devenir votre nouveau meilleur allié. Proposée autour de 650 € en prix public, mais disponible en promotion à partir de 370 € via leur campagne Kickstarter officielle, cette litière promet une révolution pour les propriétaires de chats… et pour leurs petits nez sensibles. À la maison, je n’ai pas encore eu l’occasion de la tester. Cependant, quand je vois le bazar qu’Oups et Luna arrivent à semer avec leur bac classique, je suis persuadée qu’elle leur conviendrait à merveille ! Et, pour les plus curieux, un petit rappel : l’entretien régulier d’une litière est essentiel, éviter les zoonoses, ou transmission de maladie de l’animal à l’homme. Focus sur cette litière ultra-technologique imaginée par PETLUX.

Un espace cinq étoiles pour nos grands félins

Quand on découvre les caractéristiques de la PETLUX V3, on comprend vite pourquoi elle fait autant parler d’elle : 100 litres de capacité, 48 cm de diamètre intérieur… même un immense Maine Coon aurait de la place pour s’étirer et creuser ! Parfaite pour les ménages multi-chats, elle promet de réduire les disputes félines pour cause de toilettes bondées. Avec son design sans couture et étanche, finies les mauvaises surprises sous le bac (vous savez, ce petit pipi fugitif qui s’infiltre sournoisement). Et, surtout, un nettoyage automatique en 3,5 minutes après chaque passage : imaginez plus besoin de se coltiner la corvée de nettoyage. Du bonheur en perspective, non ?

Adieu les odeurs, bonjour la planète verte

Ah, l’odeur d’une litière… Ce doux parfum capable de transformer une soirée tranquille en mission ouverture des fenêtres, même en plein hiver ! Heureusement, la PETLUX V3 est équipée d’un système de filtration naturel qui neutralise les odeurs pendant 60 jours sans effort. Et, parce qu’on pense aussi à notre planète, PETLUX propose deux options durables pour collecter les déchets :

Bac en carton biodégradable, pour les défenseurs de l’environnement.

Bac en acier inoxydable, pour ceux qui veulent du réutilisable ultra-solide.

De quoi allier confort pour nos boules de poils et réduction de notre empreinte écologique. Oups et Luna approuveraient, c’est une certitude.

Comparatif litière classique VS litière PETLUX V3

Fonctionnalité PETLUX V3 Litières classiques Capacité 100 litres 20 à 30 litres au maximum Nettoyage automatique Oui, en 3,5 minutes Non, manuel et quotidien Contrôle des odeurs Filtration naturelle, changement tous les 60 jours Spray parfumé… et autres gadgets Type de déchets Bac carton compostable ou bac inox Sacs plastiques jetables Application mobile Oui : nettoyage programmé, suivi de poids et visites Aucune

Une appli mobile pour tout gérer du bout des doigts

Le bonus important : la PETLUX V3 se contrôle à distance via une application mobile ! Il est possible de lancer un nettoyage, de surveiller la fréquentation du bac, voire de suivre le poids de ses chats. Avec son fonctionnement ultra-silencieux à moins de 30 dB, elle n’effraie pas nos petits félins lors du cycle de nettoyage et ne vous réveillera pas lors des envies nocturnes de vos compagnons. Et, grâce à ses capteurs de présence et d’infrarouge, pas d’inquiétude : la machine s’arrête si votre chat décide de revenir en pleine opération.

En bref, tout est pensé pour le confort et la sécurité des chats… et la tranquillité d’esprit de leurs humains. Si vous souhaitez être parmi les premières à la recevoir, courant du mois d’août, c’est par ici que cela se passe. Et vous, pensez-vous que vos félins mériteraient eux aussi un tel trône royal avec la PETLUX V3 ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .