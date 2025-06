La Mariole, l’invention d’une pétanque d’intérieur primée au Concours Lépine 2025

L’été approche, et vous envisagez peut-être de vous mettre à la pétanque ? Le problème : nous ne disposons pas tous d’un terrain de pétanque à proximité, ou dans son jardin ! Un homme, appelé Sébastien Magnan, résout ce dernier avec une invention géniale, baptisée La Mariole, un jeu de pétanque pour jouer n’importe où, même à l’intérieur, oui, vous avez bien lu ! Une partie de pétanque dans le salon, avec une pantoufle en viseur ! Ce jeu, idéal pour les amateurs de pétanque et de jeu en général, est actuellement vendu au prix de 71,10 €* au lieu de 79 € sur Amazon, en cochant le coupon de réduction. Conçue pour toutes les générations de joueurs (de 7 à 117 ans), La Mariole promet des heures de rigolade et de stratégie, sans éclats de carrelage ni hurlements de voisin. Élue au Concours Lépine 2025, cette pétanque en version douce fait des ravages dans les salons et les cours d’école. Et, en plus, elle est fabriquée en cuir PU résistant, avec une conception pensée pour durer. Tentés ? Allez, on vous montre comment elle révolutionne vos apéros en famille ! C’est parti.

Une pétanque sans gravier ni bobos, même dans le salon

Si vous avez déjà tenté de jouer à la pétanque sur du parquet (ou dans une cuisine carrelée un peu trop brillante), vous savez à quel point c’est une fausse bonne idée. Je pense, d’ailleurs, que peu ont essayé ! La Mariole, elle, s’adapte à tous les terrains, du plus moelleux tapis à la terrasse en béton, en passant par la moquette du bureau. Grâce à ses boules en cuir polyuréthane garnies de billes de polypropylène, elle absorbe les chocs et ne laisse aucune trace. Fini les pieds écrasés, les meubles rayés et les cris de panique au lancer. C’est la version « civilisée » de notre bon vieux sport national, même si les puristes crieront au scandale ! Et que dire du silence de jeu ? Pas de bruit métallique, pas de cochonnet qui ricoche contre la plinthe. Pas de tendinite du coude après des heures de jeu, pas d’orteil bleui par la chute d’une boule : le pied !

Un jeu complet, prêt à partir à l’aventure

La Mariole, ce n’est pas juste un gadget. C’est un vrai kit, complet et bien pensé, qui tient dans un petit sac de 800 g. À l’intérieur :

6 boules souples (bleues et argent ou noires et gold)

1 cochonnet assorti

1 mètre de mesure

1 sac de transport zippé

Bref, tout le nécessaire pour jouer partout : dans le salon, au camping, au boulot, sur la plage ou même dans une salle d’attente si vous êtes vraiment accro. Les règles ? Il y en a deux versions : la Mariole traditionnelle (façon classique) ou la Mariole des Fadas, une variante plus délirante où on joue avec les obstacles du quotidien (table basse, canapé, pot de fleurs…). Franchement, c’est le seul jeu où il est autorisé et même recommandé de tirer dans une pantoufle.

Ce qu’il faut retenir avant de pointer (ou tirer)

Critère Détail Prix 71,10 € avec coupon Amazon Matériau Cuir PU robuste Poids 130 à 170 g selon version Diamètre 7 cm (taille standard) Nombre de boules 6 + cochonnet Type de jeu Intérieur & extérieur Âge conseillé 7 à 117 ans Nuisance sonore Aucune Transport Sac inclus, 800 g

Idéal pour offrir… ou pour se le garder

Avec l’été qui approche, La Mariole coche toutes les cases du cadeau original : ludique, intergénérationnel, simple à comprendre, et qui ne finira pas au fond d’un tiroir. Mais soyons honnête, c’est le genre de cadeau qu’on s’achète à soi-même « pour essayer », et qu’on garde jalousement en planquant le sac derrière les coussins du canapé. Et si vous avez des voisins un peu trop curieux, invitez-les à une partie : vous verrez que même ceux qui n’ont jamais touché une boule de pétanque de leur vie finiront par vouloir enchaîner les carreaux… sans renverser la lampe du salon.

En savoir plus rendez-vous sur le site officiel : lamariole.com. Et vous, prêts à lancer vos premières boules dans le salon avec La Mariole ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part ! Pour offrir ou vous offrir un jeu de pétanque La Mariole, rendez-vous sur ce lien.

*Le prix a été relevé le 8 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.