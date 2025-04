La meilleure application pour annoncer les radars de vitesse et de covoiturage ?

En 2025, conduire en respectant les limitations relève parfois du défi sportif. Avec 17 changements de vitesse tous les 100 km en moyenne, un instant d’inattention peut vite se transformer en amende salée. Petit rappel : même si le retrait de point n’est plus d’actualité pour les relevés inférieurs à 5 km/h de dépassement, il vous en coutera quand même 68 € d’amende selon le Village de la Justice. Résultat : 12 millions de contraventions ont été enregistrées l’an dernier, pour une note globale frôlant les 2 milliards d’euros. Face à ce contexte, Coyote a décidé de revoir complètement son application historique pour la rendre encore plus intuitive, plus réactive… et plus personnalisable. Une refonte totale qui tombe pile pour célébrer les 20 ans de la marque. Leur objectif ? Vous permettre d’anticiper au lieu de les subir, et de garder votre sang-froid… tout en gardant vos points. Décryptage.

Une interface revisitée et des alertes qui font mouche

L’évolution majeure, c’est bien sûr le nouveau système d’alertes. Coyote a retravaillé la forme, les couleurs et les sons pour proposer des notifications à la fois visibles et audibles, mais sans distraction excessive. L’écran « flashe » à l’approche d’un radar, l’alerte sonore s’intensifie progressivement, et les icônes triangulaires vous permettent d’identifier immédiatement la nature du danger. L’expérience utilisateur a, elle aussi, fait peau neuve : vous avez désormais le choix entre un mode expert, qui anticipe sur 30 km les limitations à venir, et un mode carte, qui allie navigation et alertes. À cela s’ajoute un thème clair ou sombre, une loupe pour mieux repérer les zones sensibles, et une compatibilité optimisée pour Apple CarPlay et Android Auto. Et, si vous doutiez encore de l’efficacité de cette refonte, les chiffres parlent d’eux-mêmes :

94 % des utilisateurs affirment ne jamais rater une zone de contrôle grâce aux alertes.

98 % estiment que l’information est claire, lisible et bien placée.

Ce que Coyote fait mieux que Waze ou Google Maps

Face aux applications gratuites, Coyote se distingue par plusieurs atouts bien réels :

Des alertes sonores progressives , qui captent l’attention sans être intrusives.

, qui captent l’attention sans être intrusives. Une communauté active et fiable, avec 5 millions d’utilisateurs en France qui valident les alertes en temps réel.

avec 5 millions d’utilisateurs en France qui valident les alertes en temps réel. Des icônes et des codes couleur clairs , pour reconnaître immédiatement le type de danger.

, pour reconnaître immédiatement le type de danger. Une précision renforcée des contrôles , grâce à un système de recoupements automatisé.

, grâce à un système de recoupements automatisé. Une compatibilité totale avec Apple CarPlay et Android Auto, pour une intégration fluide dans votre véhicule.

Une appli communautaire et évolutive depuis 20 ans

Ce qui fait la force de Coyote, c’est aussi sa communauté ultra-active. En effet, ce sont les conducteurs eux-mêmes qui signalent, confirment et actualisent les données. Ce fonctionnement collaboratif permet une fiabilité rare, là où d’autres applications peuvent relayer des infos dépassées. Depuis sa première version en 2009, Coyote n’a cessé de s’améliorer : lane assist, mirroring, carte 3D, compatibilité élargie…

Et, cette refonte 2025, disponible sur Android et iOS, confirme l’engagement de la marque : vous accompagner en toute sécurité et en toute simplicité sur la route. Et vous, seriez-vous prêt·e à tester cette nouvelle appli Coyote pour rouler plus sereinement et éviter les mauvaises surprises ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .