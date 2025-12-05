La moto volante Solo Jetbike (batterie à semi-conducteurs) est disponible en précommande

J’ai vous ai déjà fait découvrir pas mal d’eVTOL (véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical) par le passé, mais je dois avouer que la Solo Jetbike m’impressionne particulièrement. Mis au point par la jeune entreprise américaine LEO Flight Corp, basée au Nevada, il s’agit d’un engin annoncé comme une moto aérienne électrique. Il promet une expérience unique de mobilité personnelle, même si son autonomie reste limitée à une quinzaine de minutes. Conçue pour être accessible au grand public, la Solo Jetbike s’inscrit dans la catégorie des aéronefs ultralégers conformes à la réglementation américaine Part 103. Autrement dit, elle ne nécessite pas de licence de pilote.

Les esprits derrière le projet

Derrière cette innovation se cache un duo atypique. Pete Bitar, inventeur passionné par les microjets électriques, s’est fait connaître par une série de prototypes audacieux, allant des jetpack aux motos volantes expérimentales. À ses côtés, Carlos Salaff, ancien designer chez Mazda, apporte une expertise esthétique et fonctionnelle. Ensemble, ils ont fondé LEO Flight en 2021. La Solo Jetbike se distingue par son format réduit. Elle mesure environ 2 × 2 mètres, soit l’équivalent d’un lit king-size. Elle peut donc trouver sa place dans un garage classique. Son design repose sur plusieurs dizaines de microjets électriques répartis au niveau de sa structure. Contrairement aux hélices exposées des drones, cette configuration réduit les risques d’accident liés aux rotors.

Performances et limites

La moto volante possède une vitesse maximale limitée électroniquement à 97 km/h. Elle peut voler à une altitude plafonnée électroniquement à 4,5 mètres au-dessus du niveau du sol. Ces restrictions visent à garantir la sécurité des utilisateurs tout en respectant les contraintes techniques liées à la propulsion électrique. Le bruit généré, évalué à 80 décibels, équivaut à celui d’un aspirateur. L’un des points les plus novateurs du projet réside dans l’utilisation annoncée de batteries à semi-conducteurs.

Ces accumulateurs de nouvelle génération offrent une densité énergétique supérieure, une recharge rapide, une durée de vie prolongée et un risque réduit d’incendie. Toutefois, leur disponibilité commerciale reste incertaine. Par exemple, la plupart des constructeurs automobiles prévoient leur intégration à partir de 2027. LEO Flight devra donc relever un défi technologique majeur pour tenir son calendrier de production fixé à fin 2025.

Prix et disponibilité

Quelques vidéos de prototypes montrent déjà des essais en vol. Les résultats sont prometteurs, avec une stabilité correcte malgré la proximité du sol et les turbulences inhérentes à ce type de propulsion. Néanmoins, le prototype actuel reste loin des rendus numériques élégants mis en ligne. Cela n’empêche pas LEO Flight Corp de proposer déjà la Solo Jetbike en précommande. Pour cela, la start-up exige un dépôt entièrement remboursable de 999 dollars (~855 €) en guise d’acompte. Plus d’infos : leoflight.com. Cet engin verra-t-il le jour et trouvera-t-il son public ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .