La « nasse coréenne », un piège à frelon asiatique au résultat spectaculaire en automne

On la surnomme « la nasse coréenne », mais son origine exacte reste incertaine. Ce piège à frelon asiatique, inspiré d’un modèle observé chez un apiculteur portugais, coûte à peine 10 € à fabriquer et se révèle d’une redoutable efficacité en automne. Simplement conçu en fil de fer, ce dispositif attire les frelons par des appâts naturels, cire, miel ou pollen – avant de les piéger dans une structure conique dont ils ne ressortent plus. L’ANSES rappelle que le frelon asiatique (Vespa velutina) est un prédateur majeur des abeilles en France depuis 2004. Une lutte essentielle donc, soutenue par des initiatives d’apiculteurs passionnés, comme celles présentées par la SRAWE, qui documente et partage les résultats obtenus avec ce piège. J’ai la chance de vivre dans une zone encore peu touchée par ces envahisseurs. Cependant, j’ai tout de même préféré mon bananier, un vrai aimant à frelons asiatiques, comme nous l’expliquions dans cet article de NeozOne. Autant dire que je garde un œil attentif sur ces nasses dont on parle tant chez les apiculteurs ! Découverte.

Une méthode artisanale mais redoutable

La « nasse coréenne » est un piège mécanique, sans électricité ni produit chimique, facile à construire en une heure et demie. Il suffit d’un cylindre de grillage fin, d’un entonnoir à ouverture de 9 mm (pour empêcher les frelons européens d’y entrer) et d’un appât odorant. Ce type de dispositif, mentionné par l’INRAE, permet un piégeage sélectif en période de forte activité, notamment en été et en automne. L’appât utilisé varie selon la saison : certains apiculteurs privilégient un mélange sucré (eau, sucre, levure, vin blanc ou bière), d’autres utilisent des restes de cire et de miel. L’important est de ne pas attirer les abeilles ni les noyer ! Le fond du piège reste sec, et les abeilles peuvent facilement ressortir. Ce modèle doit être placé à proximité du rucher ou d’un point d’eau fréquenté, jamais trop près des ruches pour ne pas détourner l’attention des butineuses.

Les points clés à retenir sur la nasse coréenne

Coût estimé : environ 10 € de matériaux

Dimensions : 65 cm de haut, 38 cm de diamètre

Installation : simple et rapide, sans outil spécifique

Efficacité : excellente au printemps et à l’automne

Entretien : nettoyage régulier pour retirer les frelons morts

Écologique : pas d’électricité ni de produits chimiques

À éviter : utilisation en hiver ou par températures négatives

Face à la menace du frelon asiatique, chaque apiculteur cherche LA solution efficace et respectueuse de l’environnement. La nasse coréenne fait partie de ces solutions efficaces et mérite d’être plus largement connue !

Piéger sans nuire : le juste équilibre

Les chercheurs rappellent que le piégeage doit être raisonné et sélectif. L’étude scientifique dans la revue PubMed Central souligne l’importance du choix des appâts : certains pièges attirent trop d’insectes non ciblés. C’est pourquoi les apiculteurs testent et partagent leurs recettes maison, comme ce fameux mélange de bière brune, vin blanc et sirop de cassis, conçu pour repousser les abeilles tout en séduisant les frelons. Nous vous en parlions notamment dans cet article de NeozOne. Et, si jamais vous croisez un frelon isolé, ne l’écrasez surtout pas ! Son odeur d’alarme (phéromones) attire immédiatement ses congénères. Nous expliquions ici pourquoi c’est une très mauvaise idée.

Un atout pour les ruchers à l’automne

En période automnale, quand les frelons se multiplient, la nasse agit comme un bouclier protecteur pour les ruches. Installée à proximité d'une ruche vide ou abandonnée, elle attire les frelons et réduit leur pression sur les colonies actives, comme l'a démontré la coopérative apicole de la Loire. Cette stratégie, utilisée par de nombreux apiculteurs européens, a un double effet : préserver les abeilles tout en maintenant l'équilibre écologique du rucher. Les captures massives de frelons permettent de soulager les butineuses et d'améliorer la récolte de miel, de cire et de propolis. Et vous, seriez-vous prêt à fabriquer votre propre nasse coréenne pour offrir un peu de répit à vos abeilles avant l'hiver ?