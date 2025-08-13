La peinture réfléchissante utilisée pour booster l’efficacité des panneaux solaires

Certes, les panneaux photovoltaïques produisent davantage d’énergie dans les zones bénéficiant d’un excellent taux d’ensoleillement, comme la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou l’Occitanie. Toutefois, il faut savoir qu’une température trop élevée peut réduire leur rendement. D’après Maysun Solar, un fabricant chinois de modules photovoltaïques, cette perte dépend, entre autres, du coefficient Pmax. Ce dernier est généralement compris entre -0,20 et -0,50 %/°C. Ce qui signifie que le rendement peut baisser de 0,20 à 0,50 % par degré Celsius, si la température dépasse 25 °C. Pour éviter les surchauffes qui peuvent réduire significativement la production d’énergie des panneaux photovoltaïques, l’idéal est d’augmenter l’albédo des toits en optant pour le cool roofing.

Le cool roofing pour optimiser le rendement des panneaux photovoltaïques

Le cool roofing consiste à appliquer une peinture spécifique sur un toit pour améliorer son pouvoir réfléchissant. Cette technique se présente comme une excellente solution pour optimiser le rendement des panneaux photovoltaïques, dans la mesure où elle rafraîchit efficacement la surface des toitures. De manière générale, la température au niveau d’un toit en bac acier ou équipé d’un revêtement bitumeux peut aller de 70 à 80 °C, notamment en été. Grâce à l’application d’une peinture blanche réfléchissante, elle peut être maintenue entre 30 et 35 °C, soit une différence de 35 à 50 °C. Dans le cas d’un panneau photovoltaïque monofacial avec un coefficient Pmax de -0,50 %, il est donc possible d’améliorer son rendement de 17,5 % à 25 %. À noter qu’une baisse de la température de 1 °C augmente l’efficacité des modules photovoltaïques monofaciaux de 0,5 % et celle des dispositifs bifaciaux de 1 %, selon des chiffres provenant de l’INES (Institut national de l’énergie solaire) publiés sur Enercool, un spécialiste du cool roofing.

D’importantes économies d’énergie

Le cool roofing n’a pas pour principal objectif de réduire la température des panneaux photovoltaïques. Le but de cette méthode est, dans un premier temps, de rafraîchir l’intérieur des bâtiments lors des grosses vagues de chaleur. Comme l’a expliqué Méline dans cet article, une peinture blanche réflective, comme celle d’Enercool, peut abaisser d’environ 6 °C la température dans un bâtiment. En d’autres termes, elle permet de limiter l’utilisation des systèmes de climatisation et, par conséquent, de réaliser des économies d’énergie. Par ailleurs, en améliorant le rendement des panneaux photovoltaïques, elle augmente la production d’électricité bas-carbone et diminue la dépendance au réseau public de distribution. Ce qui réduit davantage les dépenses en énergie et l’impact environnemental des bâtiments.

Une durée de vie plus conséquente

Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour supporter des températures relativement élevées. Cependant, une exposition prolongée à une forte chaleur peut entraîner des dommages plus ou moins importants. Selon Libow, une entreprise spécialisée dans l’autoconsommation solaire, des températures élevées répétées ont un impact négatif sur le verre, le cadre et les cellules en silicium, qui subissent des contraintes mécaniques non négligeables. En rafraîchissant les modules à l’aide du cool roofing, il est possible d’éviter les dégradations prématurées et donc d’améliorer, dans une certaine mesure, la durée de vie des modules.

Pour information, outre les panneaux photovoltaïques, l’utilisation d’une peinture réfléchissante permet d’éviter l’usure prématurée des toits entraînée par la chaleur, mais également celle des systèmes de climatisation, en limitant leur utilisation. Que pensez-vous de ces recommandations pour réduire la température des toitures et améliorer le rendement des panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .