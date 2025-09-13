La Planche Marie, une invention et un « outil essentiel » pour les pompiers

En 2023, les accidents de la route ont fait 3 398 victimes décédées selon l’ONISR. Un chiffre qui pourrait être en hausse pour 2024, si l’on en croit les différentes publications gouvernementales : + 31 % en mars 2024 par rapport à mars 2023 selon le ministère de l’Intérieur. De mon côté, je suis bénévole pour l’association Victimes & Avenir, qui vient en aide aux victimes de la route, et je pense pouvoir dire que les accidents sont de plus en plus nombreux ! Alors, quand j’ai découvert l’histoire de Marie Fontaine, une lycéenne de 17 ans du lycée Pasteur au Blanc (Indre), qui a imaginé une solution pour faciliter le travail des pompiers lors des désincarcérations. J’ai eu envie de vous la raconter dans cet article datant de janvier 2024. La Planche Marie, c’est son invention, et croyez-moi, elle mérite qu’on s’y attarde. Pourquoi je vous en reparle cette année ? Eh bien parce que la Planche Marie ne s’est pas démocratisée alors qu’elle me semble essentielle pour sauver les victimes. Découverte.

Comment cette invention est-elle née ?

Marie Fontaine était élève en bac pro plastiques et composites, lorsque dans le cadre de ses études, elle a relevé un défi de taille : faciliter l’extraction des victimes coincées dans un véhicule accidenté. Avec l’aide de ses enseignants et en collaboration avec le SDIS 36 (Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Indre), elle a conçu une planche plus courte, incurvée et parfaitement adaptée à la forme des sièges de voiture. Contrairement aux planches d’extraction traditionnelles, souvent rigides et difficiles à manipuler dans des espaces restreints, la Planche Marie épouse les courbes des sièges et réduit considérablement le temps d’intervention.

#VendrediLecture 👨‍🚒 Découvert lors des challenges internationaux de secours routier, un nouveau plan dur conçu par le lycée Pasteur du Blanc va équiper 10 véhicules de secours routier des @pompiers36. 🎙️Découvrez l’origine du projet avec Franck Messin 👉 https://t.co/9C6c95RBRj pic.twitter.com/ARf21k9q3P — Sapeurs-pompiers de l’Indre (@pompiers36) December 29, 2023

Des tests en conditions réelles pour la Planche Marie

Puisque les pompiers locaux ont concouru à la création de cette planche, ils ont naturellement été les premiers à pouvoir utiliser les prototypes. Le résultat : jusqu’à 45 précieuses minutes lors des opérations d’extraction. Pour les équipes de secours, c’est une petite révolution. Et, pour les victimes, c’est une chance supplémentaire d’être prises en charge plus rapidement, dans des conditions optimales. De plus, la désincarcération d’un véhicule mobilise généralement de nombreux pompiers, et des moyens techniques importants. La Planche Marie, c’est aussi rendre les pompiers moins dépendants des technologies avec un outil simple à utiliser et manuel !

Une collaboration exemplaire entre lycéens et professionnels

Le projet de Marie n’aurait pas pu voir le jour sans une collaboration étroite entre le lycée Pasteur du Blanc et le SDIS 36. Dès le début, les pompiers ont été impliqués dans le processus de conception et de test. Ils ont partagé leurs retours, leurs besoins concrets sur le terrain, et Marie a ajusté son prototype pour répondre à leurs exigences. Lors de la remise officielle de la Planche Marie aux pompiers en décembre 2023, l’émotion était palpable. Voir une idée née dans l’esprit d’une lycéenne prendre forme, être testée sur le terrain et validée par des professionnels, c’est une belle leçon d’innovation et de collaboration. Et, cette histoire ne s’arrête pas là ! Parfois, les meilleures idées ne tiennent qu’à un détail, une courbe, une découpe précise.

Grâce à son design astucieux, cet outil est non seulement plus commode, mais également plus ergonomique pour les pompiers, réduisant les risques de blessures pour les secouristes et les victimes. En tant que bénévole pour Victimes et Avenir, je ne peux qu’applaudir cette initiative. Et, vous, que pensez-vous de cette incroyable initiative portée par une lycéenne ? Pensez-vous que la Planche Marie devrait être déployée dans tous les services de secours en France ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .