La Planche Marie, une invention et un « outil essentiel » pour les pompiers

Quand chaque minute compte pour sauver une vie, chaque innovation a son importance. Pourtant, malgré son potentiel révolutionnaire, la Planche Marie reste encore trop peu déployée et c’est fort dommage !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 13 septembre 2025
3 minutes de lecture
Exercice d'extraction de victime par des pompiers.
Une lycéenne a développé une planche d'extraction pour les victimes de la route en collaboration avec les pompiers. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock (retouche IA)

En 2023, les accidents de la route ont fait 3 398 victimes décédées selon l’ONISR. Un chiffre qui pourrait être en hausse pour 2024, si l’on en croit les différentes publications gouvernementales :  + 31 % en mars 2024 par rapport à mars 2023 selon le ministère de l’Intérieur. De mon côté, je suis bénévole pour l’association Victimes & Avenir, qui vient en aide aux victimes de la route, et je pense pouvoir dire que les accidents sont de plus en plus nombreux ! Alors, quand j’ai découvert l’histoire de Marie Fontaine, une lycéenne de 17 ans du lycée Pasteur au Blanc (Indre), qui a imaginé une solution pour faciliter le travail des pompiers lors des désincarcérations. J’ai eu envie de vous la raconter dans cet article datant de janvier 2024. La Planche Marie, c’est son invention, et croyez-moi, elle mérite qu’on s’y attarde. Pourquoi je vous en reparle cette année ? Eh bien parce que la Planche Marie ne s’est pas démocratisée alors qu’elle me semble essentielle pour sauver les victimes. Découverte.

Comment cette invention est-elle née ?

Marie Fontaine était élève en bac pro plastiques et composites, lorsque dans le cadre de ses études, elle a relevé un défi de taille : faciliter l’extraction des victimes coincées dans un véhicule accidenté. Avec l’aide de ses enseignants et en collaboration avec le SDIS 36 (Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Indre), elle a conçu une planche plus courte, incurvée et parfaitement adaptée à la forme des sièges de voiture. Contrairement aux planches d’extraction traditionnelles, souvent rigides et difficiles à manipuler dans des espaces restreints, la Planche Marie épouse les courbes des sièges et réduit considérablement le temps d’intervention.

Des tests en conditions réelles pour la Planche Marie

Puisque les pompiers locaux ont concouru à la création de cette planche, ils ont naturellement été les premiers à pouvoir utiliser les prototypes.  Le résultat : jusqu’à 45 précieuses minutes lors des opérations d’extraction. Pour les équipes de secours, c’est une petite révolution. Et, pour les victimes, c’est une chance supplémentaire d’être prises en charge plus rapidement, dans des conditions optimales. De plus, la désincarcération d’un véhicule mobilise généralement de nombreux pompiers, et des moyens techniques importants. La Planche Marie, c’est aussi rendre les pompiers moins dépendants des technologies avec un outil simple à utiliser et manuel !

Une collaboration exemplaire entre lycéens et professionnels

Le projet de Marie n’aurait pas pu voir le jour sans une collaboration étroite entre le lycée Pasteur du Blanc et le SDIS 36. Dès le début, les pompiers ont été impliqués dans le processus de conception et de test. Ils ont partagé leurs retours, leurs besoins concrets sur le terrain, et Marie a ajusté son prototype pour répondre à leurs exigences. Lors de la remise officielle de la Planche Marie aux pompiers en décembre 2023, l’émotion était palpable. Voir une idée née dans l’esprit d’une lycéenne prendre forme, être testée sur le terrain et validée par des professionnels, c’est une belle leçon d’innovation et de collaboration. Et, cette histoire ne s’arrête pas là ! Parfois, les meilleures idées ne tiennent qu’à un détail, une courbe, une découpe précise.

Un pompier lors d'une intervention.
Lors d’une intervention, chaque minute compte, l’invention de la planche Marie facilite l’extraction des victimes et le travail des secours. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Grâce à son design astucieux, cet outil est non seulement plus commode, mais également plus ergonomique pour les pompiers, réduisant les risques de blessures pour les secouristes et les victimes. En tant que bénévole pour Victimes et Avenir, je ne peux qu’applaudir cette initiative. Et, vous, que pensez-vous de cette incroyable initiative portée par une lycéenne ? Pensez-vous que la Planche Marie devrait être déployée dans tous les services de secours en France ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
France3-regions.francetvinfo.frLyceepasteurleblanc.frSdis36.org
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 13 septembre 2025
3 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page