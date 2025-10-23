La serre Walipini, une invention pour cultiver des fruits et des légumes, même en hiver

Et, si on pouvait faire pousser des tomates en janvier, sans chauffage ni facture d’électricité qui explose ? Croyez-moi, c’est une idée qui me trotte souvent dans la tête quand je vois le prix du kilo de tomates en hiver ! C’est justement la promesse de la serre Walipini (ou serre semi-enterrée), une invention ingénieuse née sur les hauts plateaux boliviens. Ce concept de serre semi-enterrée, dont le nom signifie « lieu de chaleur » en aymara, repose sur l’inertie thermique du sol pour maintenir une température stable toute l’année. Le Walipini pousse l’idée encore plus loin, en s’appuyant sur la chaleur naturelle de la terre. Sur NeozOne, nous vous en parlions déjà : cette serre enterrée permet de cultiver légumes, fruits et herbes aromatiques même en plein hiver, avec une efficacité redoutable et un coût très abordable. Découverte ou re-découverte de cette technique ancestrale qui revient en force.

Une serre pas comme les autres : le génie du Walipini

Le Walipini n’a rien à voir avec une serre classique. Ici, pas de structure en plastique fragile qui s’envole au premier coup de vent (je parle d’expérience, mon ancien tunnel de culture a déjà rendu l’âme un jour de tempête !). Cette construction semi-enterrée profite de la stabilité thermique du sol. Grâce à cette inertie, la température à l’intérieur varie très peu entre le jour et la nuit. Sur les plateaux boliviens, elle reste autour de 10 à 15 °C toute l’année, même quand il gèle dehors. Résultat : les plantes ne connaissent ni stress thermique, ni gel, ni excès de chaleur. Les ingénieurs qui ont mis au point ce concept dans les années 1990 cherchaient à répondre à une question toute simple : comment produire de la nourriture dans un climat froid et venteux ? En creusant partiellement la serre et en lui donnant un toit transparent orienté plein sud, ils ont trouvé la solution idéale. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici.

Construire une serre Walipini chez soi : oui c’est possible !

Rassurez-vous, nul besoin de s’appeler MacGyver pour construire votre serre enterrée (ni d’avoir un chantier pharaonique dans le jardin !). Quelques précautions s’imposent cependant :

Choisissez un terrain bien drainé et ensoleillé, sans arbres ni bâtiments à proximité.

Orientez la serre est-ouest, avec le toit face au sud pour capter un maximum de soleil .

. Creusez sur environ 2 à 2,5 mètres de profondeur et tapissez le fond de gravier pour le drainage.

Prévoyez une butte au nord pour isoler du vent froid.

Installez un toit en polycarbonate ou en verre recyclé bien incliné.

N’oubliez pas une trappe de ventilation pour évacuer l’humidité.

Astuce personnelle : si vous avez un abri de jardin (comme le mien, envahi par les outils et les sacs de pellets), installez votre Walipini juste derrière. Vous verrez, il est assez magique de récolter des salades vertes en février pendant que tout gèle autour.

La serre Walipini : un pas vers l’autonomie alimentaire

Au fond, la serre Walipini, c’est un peu le rêve du jardinier moderne : produire localement, toute l’année, sans dépendre ni du soleil capricieux ni des énergies fossiles. Moins de transport, moins de gaspillage, plus d’autonomie : la Walipini coche toutes les cases. Et, si, comme moi, vous aimez expérimenter des solutions inspirées de la nature, elle peut vous séduire : économique, ingénieuse et terriblement efficace. Pour approfondir la technique, découvrez également notre dossier sur les serres semi-enterrées. Alors, seriez-vous prêt à creuser un peu pour goûter vos tomates même en plein mois de janvier grâce à la serre Walipini ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !