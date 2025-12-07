La société française Genelios dévoile un carport solaire de 8 kW pour les camping-cars

Basée à Dardilly, une commune située dans la métropole de Lyon, Genelios est une société française spécialisée dans la conception et la distribution de solutions solaires innovantes. Ses produits sont conçus pour les entreprises et les particuliers désireux de réduire leur impact environnemental. Après tout, comme je le souligne souvent, l’énergie solaire constitue un élément clé de la transition énergétique. Elle nous aide à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. C’est justement pour cette raison que Genelios a développé le GenPark Camp. Cet abri de voiture solaire pensé pour les camping-cars arbore une conception modulaire. Sa puissance est de 8 kWc (kilowatt-crête).

Adapté à différents types de terrains

Pour atteindre une telle performance, le carport solaire, made in France, se compose de 16 panneaux solaires. Il est clair qu’avec ce nouveau système, Genelios veut mettre à la disposition des propriétaires de camping-cars une solution de recharge innovante et durable qui leur permet de protéger leur véhicule. En transformant un espace de stationnement en source d’énergie, le GenPark Camp s’adresse ainsi à ceux qui souhaitent réduire leur dépendance aux infrastructures énergétiques traditionnelles, notamment au réseau. L’un des principaux atouts de ce carport solaire réside dans sa modularité. Il peut être intégré à des structures plus vastes. Qui plus est, il est possible de le déployer sur différents types de terrains grâce à deux options de fondations : pieux ou poutres en béton.

Facile à installer

La flexibilité du design du GenPark Camp permet une installation dans des environnements variés, qu’il s’agisse de zones résidentielles ou d’aires de repos spécialement aménagées pour les camping-cars. Le fabricant français met en avant un système de montage innovant capable de réduire le temps d’installation. À noter au passage que le système comprend une structure autoportante en aluminium. Genelios insiste également sur la qualité des finitions. Concrètement, le carport solaire est certifié Qualicoat Classe 2 et Qualimarine, garantissant une résistance accrue aux intempéries et à la corrosion.

Disponibilité du produit

Le GenPark Camp a l’avantage d’être entièrement conçu et fabriqué en France. Cela en fait une solution idéale pour les consommateurs attachés à la production locale. Mais Genelios ne se limite pas à la fourniture du produit. L’entreprise propose également une étude de faisabilité préalable, un design personnalisé ainsi que des services de suivi de performance et de maintenance. Le GenPark Camp bénéficie d’une garantie de 10 ans.

Comme l’entreprise française commercialise ses produits non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, le nouveau carport photovoltaïque sera logiquement proposé dans ces pays. Plus d’infos : genelios.com. Avez-vous déjà pensé à installer un carport chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .