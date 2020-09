La société Pooloop transforme votre piscine en écran géant !

Lors d’un événement familial ou professionnel, quoi de mieux que de se retrouver autour d’une piscine… Qu’elle soit en intérieur ou en extérieur, un accueil avec piscine ou jacuzzi fait toujours son effet… Mais finalement, l’eau d’une piscine n’a rien de mirobolant !

Le fond d’une piscine est invariablement bleu océan et donne toujours la même ambiance à vos soirées ! Avec Pooloop et son concept génial, cela pourrait bien changer… Et le moins que l’on puisse dire c’est que vous pourriez en mettre plein la vue à vos invités ! Plongez dans l’innovation avec le concept « 21h40 » !

21h40 c’est quoi ?

21h40 c’est un revêtement unique pour les espaces aquatiques, capable de projeter images ou vidéos depuis un simple smartphone. Mais c’est surtout un concept qui permet de valoriser un lieu grâce à la magie du son et de la lumière. Une eau sanguinolente pour Halloween ou un jeu de lumières pour une soirée disco… Tout est possible avec 21h40 et c’est tout simplement magique !

Un revêtement en verre et des mosaïques de LEDS :

Le revêtement esten verre sécurit de 12 mm d’épaisseur sur deux couches. Ce verre ultra-résistant peut subir de grosses pressions sans jamais casser. La longévité du système est estimée à plus de 50 ans ! Les panneaux LED assemblés sous le verre forment un écran aux couleurs exceptionnelles. Les panneaux certifiés IP65 et tropicalisés résisteront à toutes les conditions et toutes les températures. Côté consommation, les panneaux sont peu énergivores puisqu’ils consomment à peine 120W / m². Une fois installé, le 21h40 est fait pour durer.

Crédit photo : Pooloop

Des fonds féeriques

Il n’y a aucune limite à votre imagination pour embarquer vos convives dans votre univers. Mieux que des mots, ces vidéos vous donneront un aperçu de ce que vous pourrez voir au fond de votre piscine ou jacuzzi : Un joli concept conçu en Provence et fabriqué en Allemagne pour rendre vos bains de minuit bien plus savoureux… Et avouons le en mettre plein les yeux à ceux qui auront la chance de plonger !