La start-up Noetix dévoile le Bumi, un robot domestique moins cher qu’un smartphone

Ah les robots humanoïdes ! Ils me fascinent autant qu’ils me font flipper ! Et, pourtant, il semblerait que ce soit « notre avenir » ! Un robot qui passe l’aspirateur, un autre qui lave vos vitres, et vous, pendant ce temps-là, vous procrastinez ! J’adore l’idée ! Et, à ce petit jeu-là, une start-up chinoise pourrait bien jouer dans la cour des grands ! Eh oui, le monde de la robotique vient de franchir une étape étonnante : la start-up chinoise Noetix Robotics a présenté Bumi, un robot humanoïde compact et polyvalent vendu 9 998 yuans, soit environ 1 370 dollars ou 1 200 €. Un prix record pour un robot capable de marcher, danser et interagir vocalement avec son environnement. Je vais vous présenter ce drôle de robot humanoïde qui pourrait parfaitement s’inscrire dans l’esprit du programme Robotics du CNRS, soutenu par la stratégie France 2030. Ce dernier vise à démocratiser les technologies robotiques et à les rendre accessibles au plus grand nombre et Bumi est sur la bonne voie. Découverte.

Une prouesse d’ingénierie à prix complètement cassé !

Comment Noetix a-t-elle réussi à concevoir un humanoïde à un tarif aussi bas ? Le secret réside dans une intégration verticale totale : la start-up conçoit elle-même ses cartes de contrôle et ses moteurs, réduisant ainsi les coûts des composants. Ajoutez à cela des matériaux composites légers, un poids total réduit à 12 kilos et une chaîne d’approvisionnement entièrement locale, et vous obtenez un robot abordable sans sacrifier la qualité. En Chine, Bumi s’est déjà vendu à plus de 500 exemplaires en 48 heures sur la plateforme JD.com, preuve d’un véritable engouement populaire. Et, avec ce modèle, Noetix veut s’adresser aux foyers et aux écoles plutôt qu’aux usines, là où les robots humanoïdes restaient jusqu’ici confinés. D’ailleurs, pour ceux qui s’intéressent à la robotique appliquée à la santé ou à l’éducation, nous vous en parlions aussi dans cet article sur les robots médicaux humanoïdes.

Ce qu’il faut retenir de Bumi hormis son prix

Prix : environ 1 200 € (9 998 yuans)

Taille : 94 cm, poids 12 kg

Autonomie : 1 à 2 heures

Programmation : interface graphique simple

Objectif : éducation et assistance domestique

Origine : conception et production 100 % chinoises

Sécurité : conforme aux standards comme la norme ISO 10218-2

À titre de comparaison, la plupart des humanoïdes coûtent plusieurs dizaines de milliers d’euros, comme nous vous en parlions dans cet article sur le robot Neo. Bumi mesure 94 cm pour 12 kg et fonctionne sur batterie 48 volts offrant jusqu’à deux heures d’autonomie. Il peut être programmé via une interface simple, idéale pour les enfants ou les débutants.

La robotique, entre fascination et légère appréhension

Je vais être honnête : la robotique me fascine, mais elle me fait aussi un peu peur. Voir un humanoïde se déplacer dans ma maison pendant que j’écris me mettrait légèrement mal à l’aise… Et, connaissant mon côté tatillon, je finirai sans doute par trouver à redire à sa manière de passer l’aspirateur. Pourtant, difficile de ne pas s’émerveiller devant les progrès réalisés. Là où les robots de recherche coûtaient autrefois une fortune, Bumi prouve que l’innovation peut devenir grand public. Les concepteurs de Noetix visent d’ailleurs la production de 1 000 unités par mois d’ici fin 2025. Leur pari est simple : faire entrer la robotique humanoïde dans les foyers sans effrayer, ni ruiner, leurs futurs propriétaires.

Le modèle réduit et ses grands yeux ronds ont été pensés pour éviter « l’effet dérangeant », ce sentiment d’étrangeté face à un robot trop réaliste. Un bon point pour lui… et pour mes nerfs ! Et vous, laisseriez-vous un robot comme Bumi danser, parler et vous assister dans votre quotidien, ou préférez-vous encore garder le contrôle de votre balai ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !