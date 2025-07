La startup française eBikeLabs lance un mini moteur de vélo avec un couple impressionnant

Le salon Eurobike 2025 qui s’est tenu à Francfort, en Allemagne, du 25 au 29 juin dernier, a rassemblé les acteurs de l’industrie du vélo et de la mobilité. Des dizaines de fabricants y ont été présents pour ne citer que l’Allemand Abus, le Portugais Abimota ou encore le Taïwanais Jaeger Technology. Lors de l’évènement, Moving Magnet Technologies (MMT) a marqué les esprits en présentant un moteur moyeu ultra-compact spécialement conçu pour les vélos électriques urbains. Cette unité révolutionnaire est le fruit d’un partenariat avec l’entreprise française eBikeLabs ainsi que le spécialiste suisse des systèmes mécatroniques Sonceboz. « Avec ce moteur de moyeu, Sonceboz, MMT et eBikeLabs visent à établir une nouvelle norme pour les vélos urbains haut de gamme », a déclaré Damien Wittwer, haut responsable chez Sonceboz, rapporte notre source.

Une conception soignée

Comme vous l’aurez compris, ce nouveau système d’entrainement, conçu pour être installé au niveau du moyeu d’un VAE, cible le marché des vélos haut de gamme destinés à un usage quotidien. eBikeLabs s’est occupé du volet logiciel. Elle s’est notamment chargée des travaux d’intégration du moteur à la plateforme logicielle eBikeOS dans le but d’optimiser ses performances et d’améliorer l’expérience utilisateur. De son côté, Sonceboz s’est occupée des processus industriels. Le moteur sera fabriqué au sein des lignes de production automatisées de l’entreprise en Suisse.

Un poids plume

L’unité d’entrainement se trouve actuellement en phase d’essai. Pour cette étape, Moving Magnet Technologies et ses partenaires ont décidé de collaborer avec une marque de vélo urbain haut de gamme dont le nom reste mystérieux. En fonction des résultats, le lancement commercial du produit pourrait avoir lieu en 2027. Les spécifications techniques demeurent encore confidentielles, mais les premières données disponibles laissent entrevoir un système aux performances remarquables. On sait par exemple que celui-ci ne pèse que 2,5 kg. À titre de comparaison, le poids d’un moteur central oscille généralement entre 3 et 4 kg, contre un peu plus de 3 kg pour la plupart des moteurs de moyeu existants.

Des performances impressionnantes

Ce qui est également intéressant, c’est qu’en dépit de sa légèreté et de sa compacité, le petit bloc développe un couple phénoménal de 70 Nm ! À cela s’ajoute un rapport de démultiplication de 22:1. Des fonctionnalités prometteuses sont également prévues. En plus du freinage régénératif qui permet d’améliorer l’autonomie, il est question d’une fonction d’immobilisation antivol. On notera aussi le fait que le système est doté d’une fonction avancée de personnalisation de la conduite. Il intègre en outre un capteur de couple pour un pédalage fluide en toutes circonstances. Plus d’informations : ebikeos.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .