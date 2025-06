La startup Heiwit dévoile une batterie résidentielle de 9,8 kWh au sodium-ion

Le lithium, le cobalt et le nickel sont considérés comme des métaux stratégiques dans la transition énergétique. Actuellement, ils sont indispensables à certains secteurs comme les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Selon un rapport publié par la bourse émiratie des matières premières Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), l’utilisation de ces minerais devrait continuer à croître. Cette hausse serait portée par la numérisation croissante des activités économiques, au point que la demande mondiale pourrait être multipliée par 75 d’ici à 2050. Et pourtant, leur extraction entraîne des impacts environnementaux et sociaux importants. C’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises investissent dans une nouvelle technologie basée sur le sodium, connu comme étant plus abondant, économique et durable que le lithium. C’est, par exemple, le cas de la startup italienne Heiwit qui a développé une batterie sodium-ion destinée à un usage résidentiel.

Une capacité de stockage d’énergie de 9,8 kWh

L’accumulateur sodium-ion de Heiwit bénéficie d’une capacité de stockage d’énergie de 9,8 kWh et d’une puissance nominale de 10 kW. Par ailleurs, il a un rendement aller-retour (RTE) d’environ 95 % et peut fonctionner sous des températures allant de -10 °C à 55 °C. D’après la start-up italienne, lors des premiers tests, il aurait maintenu une stabilité thermique, avec des températures de cellules comprises entre 27 °C et 28 °C, y compris dans des conditions de cyclage élevées. En effet, Heiwit a déjà testé la capacité et les performances de cette batterie sodium-ion dans son usine expérimentale de Caronno Pertusella, située dans la province de Varèse. L’entreprise indique que ce dispositif est désormais pleinement opérationnel et peut atteindre sa pleine charge en moins de deux heures, grâce à l’optimisation des cellules et à la gestion avancée de l’onduleur. Elle explique également qu’il maintient des performances optimales jusqu’à 6 500 cycles complets de charge-décharge et même au-delà.

Une solution énergétique durable et sûre

Pour la start-up, cette batterie sodium-ion constitue une excellente solution pour ceux qui recherchent une solution énergétique avancée, durable et sûre. Ils affirment qu’ils ont utilisé des matériaux de dernière génération qui éliminent totalement le risque de surchauffe. Ce système est résistant au feu et thermiquement stable, réduisant considérablement les risques d’accident. Par ailleurs, grâce à un système de sécurité multi-niveaux, la température et la stabilité sont surveillées en permanence, offrant une protection totale contre les incendies et les explosions, quelles que soient les conditions d’utilisation. Hormis la sécurité, Heiwit entend proposer une solution énergétique plus écologique et moins toxique, en évitant l’utilisant de métaux lourds, comme le lithium ou le cobalt.

Des performances supérieures aux batteries lithium standards

En termes d’efficacité, la batterie sodium-ion de Heiwit offrirait des performances supérieures à celles des modèles lithium traditionnels, et avec une plus grande capacité de stockage et une vitesse de charge plus rapide. Selon la start-up italienne, cet accumulateur utilise un procédé électrochimique avancé pour stocker et libérer l’énergie, garantissant un approvisionnement constant et fiable. Il serait conçu pour offrir une efficacité constante, y compris dans des environnements soumis à de fortes fluctuations de température.

« Notre technologie innovante optimise le transfert d’énergie, minimisant les pertes pendant les cycles de fonctionnement. Avec des temps de charge réduits de 40 % et une efficacité énergétique supérieure, nos batteries établissent de nouvelles normes dans l’industrie », déclare l’entreprise. Elle ajoute également que « Le coût global est inférieur à celui de ses homologues au lithium de capacité équivalente ». Plus d’informations sur heiwit.com. Seriez-vous prêts à investir dans des batteries résidentielles au sodium présentées comme plus durables et écologiques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .