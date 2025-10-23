La startup Symphony veut transformer les variations de pression des vagues en électricité

Les océans sont une vaste source d’énergie renouvelable pouvant répondre à nos besoins croissants en électricité. Cependant, je dois dire qu’en dépit de leur énorme potentiel énergétique, ces ressources naturelles sont sous exploitées. Selon les statistiques, la quantité d’énergie pouvant théoriquement être captée par an dans le monde marin serait largement suffisante pour répondre à nos besoins. Concrètement, elle serait d’au moins 150 000 térawatts-heure (TWh), alors que la production électrique mondiale actuelle s’élève à environ 30 000 TWh. Compte tenu de ce chiffre largement prometteur, de nombreuses entreprises ont choisi de se tourner vers les technologies marines pour relever les défis énergétiques contemporains. C’est le cas par exemple de la start-up néerlandaise Symphony Wave Power qui a mis au point un générateur innovant capable de convertir les variations de pression des vagues océaniques en électricité renouvelable.

Un concept prometteur

La nouvelle machine repose sur le principe du « point absorber » (ou absorbeur ponctuel en français). Il s’agit d’une technologie conçue pour capter l’énergie des vagues venant de toutes les directions. Contrairement aux bouées et aux structures imposantes qui flottent sur la mer, le dispositif inventé par Symphony Wave Power est entièrement immergé et ancré au fond marin. Il est constitué de deux éléments principaux, à savoir un noyau central fixe et une coque mobile qui suit le mouvement vertical des vagues. Ces deux parties sont séparées par une membrane en caoutchouc souple. Ladite membrane contient un mélange de liquide et d’air. Lorsqu’elle est en contact avec les vagues, la coque du dispositif se met en mouvement, effectuant un va-et-vient. Ce mouvement pousse le liquide à travers une turbine bidirectionnelle qui fait tourner un générateur électrique. L’énergie produite est ensuite acheminée vers le lieu de consommation.

Des performances impressionnantes

L’un des atouts majeurs de cette technologie réside dans sa capacité à s’accorder avec le rythme naturel des vagues. En ajustant la « raideur » interne du système comparable à un ressort, il serait possible de faire coïncider sa fréquence avec celle des vagues. Ce phénomène de résonance permettrait au dispositif d’avoir un rendement énergétique particulièrement élevé. D’après Symphony Wave Power, cette approche assure une performance jusqu’à cinq fois supérieure à celle des centrales houlomotrices traditionnelles non résonantes. De plus, l’adoption d’un design assez simple, caractérisé par la présence de seulement deux pièces mobiles, réduit considérablement les risques de panne et minimise les travaux de maintenance.

Une solution durable et évolutive

Outre ses performances techniques remarquables, le convertisseur d’énergie houlomotrice sous-marin se distingue par son faible impact environnemental. Fabriqué à partir de matériaux recyclables, il peut être installé à l’aide de petits navires polyvalents, ce qui réduit le risque de perturbation des fonds marins. Chaque unité peut être intégrée dans un réseau de production sous-marin. Jusqu’à 60 modules peuvent être connectés, générant ainsi jusqu’à six mégawatts d’électricité. Cette capacité est suffisante pour alimenter des îles isolées, des plateformes offshore ou des infrastructures côtières.

À noter que Symphony Wave Power prévoit de tester le système en conditions réelles dans la mer du Nord l'année prochaine. Plus d'infos : symphonywavepower.nl.