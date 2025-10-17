La téléportation n’est plus de la science-fiction, des chercheurs d’Oxford l’ont fait

Pendant longtemps, la téléportation relevait de la science-fiction, sous-entendant des voyages instantanés d’un point à un autre. Mais aujourd’hui, ce concept prend une tournure bien réelle grâce aux avancées de la physique quantique. Dans une nouvelle étude parue dans la revue Nature, des scientifiques de l’Université d’Oxford, en Angleterre, affirment avoir réussi à déplacer des données sans traverser l’espace intermédiaire. Les chercheurs se sont appuyés sur un phénomène fascinant connu sous le nom d’intrication quantique. Selon ce principe, deux particules peuvent demeurer liées, même lorsqu’elles sont éloignées l’une de l’autre, de sorte que l’état de l’une affecte immédiatement celui de l’autre.

Une révolution dans le traitement de l’information

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs d’Oxford ont utilisé des bits quantiques. Également, connus sous le nom de qubits, ces derniers ont été mis en œuvre afin d’établir une liaison invisible entre deux processeurs séparés par une distance de deux mètres. En faisant cela, ils ont réussi à transférer un algorithme quantique d’un ordinateur à l’autre sans passer par un canal physique. Cette transmission instantanée d’information constitue une forme de téléportation quantique. En effet, les données ne voyagent pas dans ce cas dans l’espace mais sont recréées à distance via l’intrication. Ce progrès marque l’émergence d’une nouvelle forme d’architecture informatique, à savoir, le calcul quantique distribué.

Un concept inspiré du cloud computing

Dans ce modèle, plusieurs processeurs quantiques, même éloignés géographiquement, peuvent travailler de concert pour former un seul superordinateur. L’idée est de combiner les ressources afin de résoudre des problèmes complexes qu’un processeur ne parviendrait pas à traiter seul. Le concept est donc comparable au cloud computing. Cependant, il se déroule dans l’univers quantique. Alors que les ordinateurs classiques manipulent des bits (0 ou 1), les machines quantiques, elles, exploitent des qubits capables de représenter plusieurs états simultanément. Cette capacité augmente significativement la puissance de calcul. Elle ouvre des perspectives prometteuses, notamment dans les domaines de la cryptographie, de la modélisation moléculaire ou de l’intelligence artificielle.

Une technologie encore jeune mais prometteuse

Bien que cette avancée soit spectaculaire, elle ne nous permettra pas de nous téléporter. La téléportation quantique concerne uniquement l’information, et non la matière. D’ailleurs, les chercheurs doivent encore surmonter de nombreux défis techniques, notamment la stabilité des qubits et la gestion des erreurs. Avant cette prouesse réalisée à Oxford, d’autres expériences avaient déjà démontré le potentiel de la téléportation quantique. En Chine, une équipe de chercheurs de l’université de Nanjing avait réussi à téléporter des données entre deux drones en vol, séparés par une distance d’un kilomètre. Plus d’infos : nature.com. Que pensez-vous de cette avancée technologique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .