La valise cabine avec roues amovibles Aérial Flex récompensée à un concours d’innovation

EN BREF Le trafic aérien français a atteint 37 millions de passagers au T1 2025.

Aérial Flex, une valise cabine avec roues amovibles, a été lancée par Horizon Bagages.

Elle respecte les dimensions underseat de toutes les compagnies aériennes.

Aérial Flex a remporté le Trophée Innovations LSA 2025 dans la catégorie Sport Loisirs Accessoires.

Fabriquée en ABS recyclé, elle est légère et durable, idéale pour les voyageurs fréquents. Résumé généré par IA (vérifié par NeozOne)

Au premier trimestre 2025, le trafic aérien commercial français a dépassé son niveau d’avant crise, avec plus de 37 millions de passagers. Un chiffre en nette hausse par rapport à l’an dernier, comme le confirme cette note officielle du ministère de la Transition écologique. Autant dire que les avions ne désemplissent plus, et avec les vacances de Noël qui approchent, peut-être serez-vous tenté de filer au soleil pour fuir la grisaille française. C’est ici qu’intervient le concept Aérial Flex, ou l’invention d’une valise cabine underseat à roues amovibles imaginée par Horizon Bagages ! Et, avec les fêtes de fin d’année, elle arrive à point nommé, pour un cadeau ou un petit voyage en amoureux ! Une idée simple, mais redoutablement efficace, que l’on peut découvrir sur le site officiel, Bagages à vivre, et que je vous présente immédiatement…

Quand l’innovation s’invite enfin dans nos valises cabine

La valise à roulettes ne date pas d’hier. Pourtant, son évolution a longtemps été freinée par des habitudes culturelles étonnantes, elle n’est pas « virile » ! Nous vous en parlions dans cet article si vous ne me croyez pas ! Avec Aérial Flex, l’innovation est très concrète : des roues amovibles qui permettent à la valise de respecter les dimensions underseat de toutes les compagnies, y compris low cost, sans frais supplémentaires. Résultat, elle se glisse sous le siège, tout en proposant un volume optimisé et une maniabilité digne d’une vraie cabine. Une petite révolution pour celles et ceux qui, comme moi, préfèrent voyager léger sans renoncer à un minimum de confort.

Voyager malin, c’est aussi anticiper les détails

Quand on voyage souvent, on apprend vite que ce sont les détails qui font la différence. Une étiquette de valise oubliée, un bagage mal identifié, et le voyage peut vite tourner à la galère, comme nous vous en parlions dans cet article. Avec Aérial Flex, tout est pensé pour éviter ces désagréments : intérieur bien organisé, compartiments pratiques, cadenas intégré et format parfaitement accepté en cabine. Une approche qui colle d’ailleurs très bien aux attentes réelles des voyageurs, telles qu’elles ressortent de l’Enquête nationale des passagers aériens menée par le ministère de l’Écologie.

Pourquoi Aérial Flex a séduit le jury des Trophées de l’Innovation LSA ?

En novembre, comme l’explique Frédéric Escolano, fondateur d’Horizon Bagages, la société a candidaté aux Trophées de l’Innovation LSA, un concours de référence dans le secteur. Et, cette semaine, joli cadeau de Noël : Aérial Flex a décroché le Trophée Innovations LSA 2025, catégorie Sport Loisirs Accessoires. Voici ce qui a fait la différence :

Roues amovibles acceptées en format underseat chez tous les transporteurs

Conception légère et compacte , pensée pour le voyage aérien

, pensée pour le voyage aérien Matériaux durables et réparabilité intégrée

Plus de 10 000 utilisateurs déjà conquis

Le saviez vous Les contraintes de dimensions et de bagages sont aujourd’hui l’une des premières sources de stress déclarées par les passagers aériens, selon plusieurs enquêtes institutionnelles.

Une valise pensée pour voyager plus sereinement

Fabriquée en ABS recyclé, légère, bien organisée et conçue pour durer, Aérial Flex coche beaucoup de cases pour celles et ceux qui prennent souvent l’avion. Une valise qui montre que l’innovation n’est pas toujours synonyme de technologie complexe, mais parfois simplement d’une bonne idée bien exécutée. Pour en savoir plus sur ce modèle récompensé et découvrir ses caractéristiques complètes, rendez-vous sur le site officiel : bagagesavivre.fr. Alors, pour 79 €, seriez-vous prêt à voyager plus léger et plus serein avec la valise Aérial Flex lors de vos prochains départs en avion ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !