La valise Clesana X1 est un WC portable, extensible et autonome parfait pour la vanlife

En vanlife, le confort tient parfois à… peu de choses. Et, soyons honnêtes : un bon WC portable peut faire toute la différence entre une escapade idyllique et un week-end ponctué de « courses improvisées dans les bois ». Justement, je vous ai déniché une petite pépite baptisée Clesana X1 ! Proposé autour de 990 € sur le site officiel, il vient justement dépoussiérer le genre avec une technologie suisse, propre et sans eau. Ici, pas de réservoir nauséabond ni de vidange redoutée : ce modèle compact et entièrement autonome fonctionne grâce à un système de soudure thermique à sec. Autrement dit, après usage, les déchets sont enfermés hermétiquement dans un film étanche, puis découpés en petits sacs individuels, inodores et prêts à être jetés. Et, comme souvent chez nos voisins helvétiques, la conception est d’une précision chirurgicale : structure télescopique, batterie 18 V, et poignée rétractable pour l’emporter partout, du van à la tiny house. Présentation.

Un confort pensé pour les vrais voyageurs

Ce qui frappe quand on découvre le Clesana X1, c’est son niveau de confort digne d’un vrai WC domestique. Avec sa hauteur ajustable jusqu’à 41 cm, fini les positions acrobatiques sur des sièges trop bas. Un détail ? Pas tant que ça, croyez-en quelqu’un qui a déjà expérimenté un toilette chimique bancal, coincée entre deux valises et un chien curieux nommé Athéna, persuadée d’assister à une nouvelle aventure. Le système fonctionne sans eau, ce qui le rend idéal pour les voyages hors réseau ou en pleine nature, là où l’accès à une vidange sanitaire relève souvent du parcours du combattant. L’appareil se recharge sur secteur, allume-cigare 12 V ou batterie autonome, de quoi tenir plusieurs jours sans dépendre de rien. Bref, le rêve pour celles et ceux qui, comme moi, adorent la liberté du voyage, mais pas forcément les toilettes de fortune sous la pluie.

Clesana X1 : points forts et points faibles

Caractéristiques Avantages Inconvénients Design télescopique Confort proche d’un vrai WC Mécanisme un peu plus lourd (11 kg) Système à chasse sèche Zéro odeur, pas de vidange Film plastique à usage unique Autonomie électrique Utilisable sans branchement fixe Dépendance à la batterie Format compact Se range facilement dans un van Prix élevé (≈ 990 €) Film « Bio » en développement Solution plus écologique annoncée Pas encore disponible pour le X1

Une petite révolution pour la vanlife moderne

Avec le Clesana X1, on entre clairement dans une nouvelle ère du sanitaire mobile haut de gamme. Exit les toilettes chimiques à vider en camping, place à un dispositif propre, ergonomique et sans contact. Mieux encore : la marque planche sur un film biodégradable, pour réduire son impact écologique : un point crucial à l’heure où chaque vanlifer se veut plus respectueux de la nature. Et, si son prix semble élevé, il faut le voir comme un investissement dans le confort et l’hygiène, deux critères souvent sacrifiés en voyage. D’autant que son usage ne se limite pas à la vanlife : chantiers, bateaux, tiny houses ou cabanes isolées peuvent en bénéficier.

Pour plus de détails techniques et visuels, vous pouvez consulter le site officiel de Clesana X1. Retrouvez aussi notre article complet, sur le test de la vie nomade, en van aménagé, avec ses avantages et aussi ses inconvénients ! Alors, et vous, seriez-vous prêt à investir 990 € pour ne plus jamais craindre les toilettes de camping improvisées ?