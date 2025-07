La ville de Lyon accueille son premier immeuble « 22-26 », sans chauffage ni climatisation

Pas de radiateurs brûlants, pas de climatiseur bruyant, mais un confort thermique toute l’année. Non, ce n’est pas une utopie venue d’un pays scandinave, mais une réalité bien française. Au cœur du quartier de la Confluence à Lyon, le bâtiment baptisé « 22-26 » relève un pari audacieux : proposer un confort thermique optimal sans aucun système actif de chauffage ni de climatisation. Conçu par l’architecte autrichien Baumschlager Eberle pour Nexity, ce bâtiment incarne une nouvelle façon d’habiter la ville, plus sobre, plus futée et franchement bluffante. Pour comprendre pourquoi on parle ici d’un bâtiment passif nouvelle génération, on vous invite aussi à découvrir, ou à redécouvrir, notre article complet juste ici. Dans le jargon de l’urbanisme, on l’appelle un bâtiment à basse consommation ! Je vous le présente immédiatement.

Pas besoin de boutons ni de télécommandes pour vivre confortablement

Ce qui rend le 22-26 si particulier, c’est d’abord son inertie thermique. En clair, le bâtiment agit comme un thermos géant grâce à ses murs en briques creuses très épaisses, qui stockent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Résultat : une température intérieure constante, été comme hiver, sans un seul kilowatt gaspillé dans un radiateur. Pas de boutons à tourner, pas de grilles d’aération à nettoyer, juste un confort thermique stable, comme si la météo extérieure n’existait plus.

Mais, ce n’est pas tout. Le bâtiment respire tout seul, littéralement. Grâce à une ventilation naturelle automatisée, des capteurs intelligents ouvrent ou ferment les fenêtres et les volets selon les conditions climatiques. De quoi offrir un air sain et frais, sans intervention humaine. Une habitude à prendre, certes, mais qui change franchement la donne.

Et, si on construisait moins, mais mieux ?

Le 22-26 est aussi une démonstration de sobriété énergétique : il consomme de 2 à 9 kWh/m²/an, soit jusqu’à cinq fois moins que la norme actuelle. C’est un peu comme si vous chauffiez un studio entier avec une bougie. Bon, on exagère un peu, mais l’image reste parlante. Le bâtiment capte aussi un maximum de lumière naturelle et s’équipe de panneaux photovoltaïques sur le toit pour couvrir une partie des besoins en électricité. Bref, ici, chaque détail est pensé pour durer, sans gaspiller.

Ce qu’il faut retenir sur le bâtiment 22-26 :

Caractéristique Fonction Température intérieure stable 22 °C en hiver, 26 °C en été Inertie thermique Murs en briques creuses qui stockent chaleur ou fraîcheur Ventilation naturelle automatisée Capteurs qui régulent volets et ouvertures selon les besoins Consommation énergétique 2 à 9 kWh/m²/an seulement Production d’énergie Panneaux solaires sur le toit Accessibilité sociale Logements en Bail Réel Solidaire (BRS) à prix abordables

Un immeuble qui respire le bon sens… et la solidarité

Mais, ce bâtiment n’est pas uniquement un bijou d’ingénierie : il est aussi humain et accessible. Grâce au dispositif de Bail Réel Solidaire, certaines familles peuvent devenir propriétaires à prix réduit, en dissociant le foncier du bâti. C’est rare, et c’est précieux : un habitat à la fois écologique, économique et juste socialement. Et, c’est aussi une leçon d’urbanisme : la transition énergétique peut (et doit) inclure tout le monde, pas seulement ceux qui peuvent se payer des maisons passives à la campagne.

Lyon montre ici la voie d’une ville durable et inclusive, sans compromis sur le confort. Et vous, seriez-vous prêt à vivre dans un immeuble sans chauffage ni climatisation, mais toujours à température idéale ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !