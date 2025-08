L’amphore Kumulus produit 1000 l d’eau par mois en captant l’humidité contenue dans l’air

L’eau potable ne coule pas toujours de source, surtout dans les régions frappées par la sécheresse. Eh oui, l’Observatoire des Inégalités estime que 700 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, soit 9 % de la population mondiale. C’est là qu’intervient Kumulus, une start-up franco-tunisienne fondée en 2021, qui propose des générateurs d’eau atmosphérique capables de produire de 600 à 1000 litres d’eau par mois directement à partir de l’humidité de l’air. Le prix d’une unité Kumulus varie selon la configuration, mais les entreprises et collectivités peuvent espérer amortir rapidement l’investissement grâce à l’économie de bouteilles plastiques et de logistique. Alors, si vous pensez que boire une eau pure et locale n’est qu’un rêve, Kumulus prouve le contraire. Présentation de cette invention géniale, qui a permis à l’entreprise de lever 3,1 millions d’euros de fonds cette année !

Comment Kumulus transforme l’air en eau ?

Imaginez une amphore high-tech qui avale de l’air et vous sert de l’eau fraîche… Non, ce n’est pas un scénario de science-fiction ! Kumulus aspire l’air ambiant, le filtre, puis le refroidit pour condenser la vapeur d’eau, un peu comme la rosée du matin. L’eau ainsi récoltée est purifiée, reminéralisée et prête à la consommation. C’est comme si votre déshumidificateur se transformait en fontaine à eau ! Nous vous en parlions déjà dans cet article complet. L’un des avantages majeurs est sa simplicité d’utilisation : un bouton, un panneau solaire en option et un contrôle via une application mobile pour surveiller la production et la qualité de l’eau. Plus besoin de camions, de bouteilles ou de livraisons d’eau coûteuses.

Pourquoi Kumulus séduit déjà hôtels et collectivités ?

Les bénéfices vont bien au-delà de l’écologie. Plusieurs hôtels haut de gamme, comme La Badira, ont adopté la solution pour offrir une eau locale, fraîche et servie dans des carafes réutilisables. Résultat : des clients satisfaits et une réduction de près d’une demi-tonne de plastique par an ! L’équipe Kumulus prend en charge la maintenance et garantit un suivi à distance via une interface intelligente. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici. C’est une véritable révolution pour les zones reculées, les ONG ou les projets sociaux qui n’ont pas accès à un réseau fiable.

Ce qu’il faut retenir sur Kumulus :

Produit 20 à 30 litres d’eau potable par jour , avec électricité standard ou solaire.

, avec électricité standard ou solaire. Réduit jusqu’à 2 000 kg de CO₂ par an en supprimant le transport et l’emballage de l’eau.

Se pilote et s’entretient facilement grâce à une application connectée.

Permet d’éviter près de 500 kg de plastique par an et par machine.

Déjà adopté par des hôtels, écoles, entreprises et ONG dans plusieurs pays.

Kumulus, une réponse durable à la pénurie d’eau

Au-delà de la technologie, Kumulus s’inscrit dans une logique de résilience climatique. L’entreprise, récemment soutenue par un financement de 3,1 millions d’euros, souhaite étendre sa gamme avec le modèle « Boks », dédié aux besoins industriels et communautaires. Dans un monde dans lequel plus de 4 milliards de personnes subissent une pénurie d’eau au moins un mois par an, des solutions comme celles-ci offrent un nouvel espoir pour l’autonomie en eau potable. Une start-up qui avait même accompagné la Région Île-de-France avec 13 autres entreprises franciliennes, lors du CES 2025.

Une belle reconnaissance pour une belle invention ! Pour plus d’infos techniques, nous vous en parlions dans cet article. Si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel : kumuluswater.com. Et vous, seriez-vous prêt à produire votre propre eau grâce à l’air ambiant ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !