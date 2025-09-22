Lauréate du concours Dyson, la centrale Kinowave transforme les vagues en électricité

Les océans, en plus de nous apaiser, peuvent aussi… nous éclairer. C’est pour exploiter la puissance des vagues tout en les convertissant en énergie électrique que Kinowave a vue le jour. Une véritable centrale énergétique ou houlomotrice pour être précis dont nous vous avions déjà parlé dans cet article. Si l’on vous a parlé de ce projet en décembre dernier, sa participation au concours de design a récemment porté ses fruits : Kinowave a été récompensée en tant que lauréate nationale du prestigieux James Dyson Award, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’énergie propre.

Une solution simple, inspirée par la nature

Si l’énergie des vagues ou énergie houlomotrice a un potentiel colossal, son exploitation a toujours été complexe. Les technologies traditionnelles nécessitent des structures permanentes et des installations coûteuses, ce qui les rend souvent inaccessibles et peu respectueuses de l’environnement. C’est là que la centrale Kinowave fait la différence. Loin des infrastructures lourdes, ce système s’inspire de la loi de Pascal, un principe physique simple que vous avez peut-être appris à l’école. En utilisant une série de cylindres flottants interconnectés, l’appareil capture le mouvement des vagues. Quand un cylindre monte ou descend, le fluide à l’intérieur se déplace, créant une énergie cinétique.

Un système à l’efficacité prouvée et à double impact

C’est ce mouvement qui est ensuite converti en électricité par une turbine Wells ultra-efficace. Cette combinaison de design intelligent et de technologie de pointe permet au Kinowave d’atteindre un taux de conversion bien supérieur à la plupart des générateurs d’énergie houlomotrice existants. Mais l’avantage de Kinowave ne s’arrête pas là. L’équipe s’est inspirée de l’érosion côtière, un fléau qui menace les communautés et les infrastructures à travers le monde. En effet, en captant jusqu’à 65 % de l’énergie des vagues, le Kinowave réduit leur force destructrice lorsqu’elles atteignent le rivage. L’objectif est donc double : produire une énergie propre et fiable tout en protégeant les côtes vulnérables.

Centrale Kinowave : plan pour l’avenir

Le parcours de Kinowave ne fait que commencer. Après avoir validé le concept avec un prototype de taille réduite, l’équipe prévoit de construire un prototype de 100 W, avec l’objectif de le faire évoluer jusqu’à 10 kW pour pouvoir alimenter l’équivalent de plusieurs foyers. À terme, l’entreprise veut installer des centrales Kinowave dans des conditions océaniques réelles et proposer des solutions modulaires pour les communautés côtières.

D'ailleurs, l'équipe a tellement foi en l'impact de sa solution qu'elle s'est fixé un pari audacieux : collaborer avec le gouvernement des Seychelles pour tester le système en conditions réelles et prouver son efficacité. Ce projet, déjà finaliste de plusieurs concours d'innovation ajoute à son tableau, cette nouvelle récompense. Plus d'informations sur kinowave.com.