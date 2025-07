Le bélier hydraulique, une pompe pour remonter de l’eau qui fonctionne sans électricité 

Inventé par Joseph-Michel de Montgolfier vers la fin du XVIIIe siècle, le bélier hydraulique utilise l’énergie d’un choc entraîné par la fermeture brusque d’une vanne ou d’un robinet. Il permet de pomper l’eau à un niveau plus ou moins élevé. Bien qu’il ait été conçu pour la première fois il y a plus de deux siècles, ce dispositif constitue encore aujourd’hui une excellente solution pour alimenter en eau une zone en hauteur. Par ailleurs, il vous est possible de vous lancer dans la fabrication de ce type de pompe, sans aucune compétence spécifique. Pour ce faire, il vous suffit de vous munir d’un certain nombre de matériels, dont des tuyaux, des raccords en T, des clapets anti-retour et une vieille chambre à air, et de suivre quelques étapes simples.

Assemblage des tuyaux et des raccords

La première étape de la fabrication de votre bélier hydraulique consiste à assembler des tuyaux et des raccords pour former la principale conduite. À l’aide d’une scie à métaux, découpez un tube en PVC de 4’’ et d’environ 70 cm en plusieurs morceaux de longueur suffisante pour connecter trois raccords (dont deux en T de 1’’1/4) et un clapet anti-retour. Une fois l’opération terminée, lissez les bords intérieurs des tuyaux avec un papier abrasif ou un couteau. Ensuite, appliquez de l’apprêt et une bonne quantité de colle au niveau de leurs extrémités, afin de les fixer solidement avec les raccords. À noter que le clapet anti-retour doit être positionné entre les deux raccords en T.

Assemblage de la vanne et du clapet anti-retour à battant

Après avoir assemblé la conduite d’eau, vous pouvez procéder au montage des vannes et du clapet anti-retour à battant du bélier hydraulique. Optez pour une vanne de 3/4’’ et fixez-la au niveau du raccord en T principal du dispositif avec un raccord fileté de 3/4’’ et une bague de 1’’1/4 × 3/4’’. À l’autre extrémité de cet élément, installez un raccord union de 3/4’’ pour pouvoir le connecter au tuyau d’arrivée d’eau. Cette étape terminée, mettez en place un clapet anti-retour à battant sur la partie supérieure du second raccord en T, en veillant à ce que sa flèche pointe vers le bas. Pour finir, vous devez fixer une autre vanne à droite de la conduite d’eau, en utilisant un raccord fileté et une bague.

Montage de la chambre de pression

La chambre de pression est la dernière pièce de votre pompe bélier. Pour la fabriquer, vous devez vous munir d’un tuyau en PVC de 4 × 28’’, d’un bouchon en PVC de 4’’, d’un raccord réducteur de 4 × 2’’ et d’une vieille chambre à air de vélo. Dans un premier temps, gonflez légèrement la chambre à air, puis insérez-la dans le tuyau en PVC. Fixez ensuite le bouchon sur la partie supérieure et le raccord réducteur, sur la partie inférieure.

Ceci fait, installez une bague de 1’’1/4 × 2’’ sur le raccord en T principal de la pompe pour mettre en place le réservoir sous pression. Pour assembler tous les éléments de ce dernier et la bague, n’hésitez pas à utiliser de l’apprêt et de la colle. Après cette étape, il vous suffit de raccorder un tuyau plus ou moins long à l’arrivée d’eau et d’installer votre pompe à proximité d’une chute d’eau pour effectuer un test. Sachez que vous pouvez, si vous le souhaitez, installer un manomètre entre la vanne et le raccord en T principal.

Vous devez couper le raccord fileté en deux et placer un autre raccord en T, dont la partie supérieure va accueillir l'appareil de mesure.