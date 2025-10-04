Le boitier AquaReturn veut vous faire économiser des milliers de litres d’eau chaque année

Ce petit gadget est une grande aide pour la lutte contre le gaspillage d'eau au quotidien

Martheleonie Guizock Envoyer un courriel 4 octobre 2025
Un boitier qui se place au niveau de l'arrivée d'eau.
Installation sous un évier d'un client du boitier Aquareturn. Crédit photo : LBEM (avis du client Mister)

Tous les moyens sont bons pour faire du bien à la planète, et l’un des plus intelligents est d’utiliser l’eau, une de ses ressources les plus importantes, sans gaspillage. Le simple fait d’empêcher l’eau froide de couler en attendant qu’elle atteigne la bonne température avant chaque utilisation est déjà une victoire. Et cette petite victoire, vous pouvez la gagner au quotidien avec AquaReturn. Ce petit gadget, dont le nom signifie littéralement « retour d’eau », est distribué en France par LBEM depuis 2024. On vous présente ce mini-appareil à installer sur vos systèmes d’eau chaude et froide.

Qu’est-ce qu’AquaReturn ?

Si vous avez un système d’eau chaude électrique ou à gaz, comme la plupart des foyers français, ce gadget est fait pour vous. Fini les 5 minutes d’attente avant chaque douche ! Grâce à AquaReturn, ce scénario ne sera plus qu’un lointain souvenir. Cet appareil s’installe sans difficulté sur les arrivées d’eau chaude et froide. Son rôle ? Récupérer l’eau froide stagnante dans les tuyaux pour la renvoyer dans le circuit d’eau chaude. Mieux encore, il vous signale quand l’eau est à la température idéale pour être utilisée immédiatement. C’est un petit geste quotidien qui fait de grandes économies : moins de gaspillage d’eau et une facture d’énergie réduite. C’est tout bénéfique pour la planète, et pour votre porte-monnaie !

Un boitier de recirculation d'eau.
Ce boitier Aquareturn permet de faire recirculer l’eau tant qu’elle n’est pas à température. Crédit photo : LBEM

Un appareil discret et économique

Disponible dans certains magasins, ce petit équipement mesure à peine 20 cm de long sur 13 cm de large et de haut. Sa taille réduite lui permet de se glisser facilement sous les éviers sans se faire remarquer. Puisque son rôle est complémentaire à celui de votre ballon d’eau chaude, sa consommation d’énergie est aussi minime que l’appareil lui-même, soit 2 € par an environ. Si vous vous demandez déjà combien ça va vous coûter, la réponse est simple : l’appareil se rentabilise facilement en 4 ans grâce aux économies d’énergie réalisées pour 330 € déboursé. Et pour l’eau, les chiffres sont encore plus impressionnants : on estime qu’il permet d’économiser jusqu’à 10 000 litres par an avec une utilisation quotidienne.

Un engagement écologique bien réel

AquaReturn fait partie des nombreuses innovations conçues pour préserver l’eau. Si cette solution, imaginée en Espagne, est principalement déployée en France, d’autres gadgets dans le monde reposent sur le même principe. Rappelez-vous, nous avions consacré un article à la trouvaille d’une jeune lycéenne australienne qui se demandait comment profiter de l’eau chaude sans cette attente obligatoire devant le robinet.

Principe de fonctionnement de l'Aquareturn.
Aquareturn effectue une boucle de circulation d’eau pour délivrer uniquement de l’eau chaude sans gaspillage préalable. Crédit photo : LBEM

Sa solution était censée ouvrir la voie à un modèle économique dans son pays. Une preuve que partout dans le monde, la lutte contre le gaspillage de l’eau est une priorité. Rendez-vous sur lbem-aqua.fr pour plus d’informations. Alors, et si vous faisiez vous aussi un geste écologique à chaque ouverture de votre robinet ?  Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

lbem-aqua.fr
Il y a 7 ans, j'ignorais même que la rédaction web existait. Mais ce qui a toujours existé, c'est ma passion pour la lecture et l'écriture. Alors imaginez lorsque l'opportunité d'en faire un métier m'est apparu ? Un rêve éveillé ! J'ai fait mes débuts en agence et depuis 3 ans je suis freelance. Presque au même moment où je suis devenue maman. Aujourd'hui, la maternité me passionne autant que les mots. Et si je devais choisir un sujet de prédilection, ce serait la maternité ou la petite enfance. Mais... curieuse comme je suis, je reste une Rédactrice polyvalente pour rendre n'importe quel sujet intéressant au plaisir des lecteurs. J'aime tout particulièrement les astuces et conseils pratiques pour vous aider au quotidien.
