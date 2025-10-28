Le boîtier Ecojoko s’enrichit d’une option intéressante pour afficher les heures creuses

Vous ne connaissez pas encore la marque Ecojoko ? Ce petit boîtier français, vendu à partir de 199 €, fait partie de mes compagnons du quotidien depuis quelque temps. Il m’aide à comprendre, en direct, comment je consomme l’électricité à la maison. Et, cette fois, la marque frappe encore un grand coup : son assistant connecté s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher les tarifs heures pleines/heures creuses directement sur l’écran ! Alors que le gouvernement rappelle sur Service-Public.fr l’intérêt de ces contrats pour répartir sa consommation, Ecojoko s’inscrit pleinement dans les objectifs de la transition énergétique nationale. Un vrai coup de pouce pour tous ceux qui veulent suivre leurs dépenses sans se transformer en ingénieur EDF.

Une jauge colorée pour dompter sa facture

Depuis la dernière mise à jour, l’écran d’accueil d’Ecojoko affiche désormais une jauge dynamique du tarif en cours. Plus la jauge est pleine, plus votre électricité vous coûte cher ! Et, pour aller plus loin, il suffit d’appuyer sur le bouton central pour connaître les tarifs à venir. Ce détail change tout : on sait instantanément si le moment est propice pour lancer une lessive, faire tourner le four ou attendre que les heures creuses reviennent. L’idée est simple, mais redoutablement efficace pour apprendre à consommer au bon moment. D’ailleurs, selon une étude scientifique publiée dans le Journal of Environmental Economics and Management, le retour d’information en temps réel permettrait de réduire la consommation d’électricité de 2,2 % et l’énergie totale de 5,8 %. C’est peu sur le papier, mais à la fin de l’année, ces quelques pourcents se traduisent souvent par plusieurs dizaines d’euros économisés… et quelques kilowattheures de gagnés pour la planète !

Comment fonctionne Ecojoko ?

L’assistant se compose de deux éléments :

Un capteur à placer sur le tableau électrique ou connecté au compteur Linky,

Et un afficheur connecté à disposer dans la pièce de votre choix.

Ce duo malin permet de suivre la consommation en direct et d’identifier les appareils énergivores. L’application mobile complète le tout avec des graphiques et des conseils adaptés à chaque foyer. Concrètement, Ecojoko analyse la signature électrique de chaque appareil, ce qui permet de savoir si votre frigo tourne plus que de raison ou si votre ballon d’eau chaude consomme trop la nuit. Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article NeozOne sur son contacteur solaire, le fabricant ne cesse d’enrichir son écosystème pour accompagner la réduction de nos consommations domestiques.

Ce qu’il faut retenir d’Ecojoko

Fonctionnalité Description Intérêt Affichage HP/HC Visualisation en direct du tarif en cours Adapter ses usages au bon moment Capteur connecté Mesure précise sur disjoncteur ou Linky Données fiables et continues Application mobile Statistiques et alertes personnalisées Identifier les appareils gourmands Écosystème évolutif Compatible avec les extensions EcoTech Suivi global de la maison

Un boîtier qui rend visible l’invisible

J’utilise Ecojoko depuis plusieurs mois, et c’est probablement l’objet connecté le plus utile de la maison. Il m’a permis de repérer les appareils les plus énergivores (mention spéciale à mon sèche-linge, champion toutes catégories !) et de mieux répartir mes usages sur la journée. En ajoutant l’affichage des heures pleines et creuses, Ecojoko devient un véritable coach énergétique. D’autant que la réduction de la consommation d’électricité est aujourd’hui un enjeu national, soutenu par l’ADEME et le Ministère de la Transition Énergétique.

Et, si vous avez manqué sa précédente innovation, je vous invite à relire notre bon plan NeozOne dédié à Ecojoko : les économies peuvent atteindre jusqu’à 18 % sur la facture annuelle. Alors, prêt à adopter Ecojoko pour surveiller vos heures creuses et dompter vos dépenses électriques ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !