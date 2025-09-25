Le bouclier de radiateur Thermocill promet de chauffer votre maison 19 % plus vite

Ce bouclier de radiateur, développé par l’entreprise britannique Thermocill, permet de créer une barrière thermique au niveau d’une fenêtre. Il réduit la consommation d’énergie de votre logement et vous permet de le chauffer plus rapidement.

Un homme installe un système Thermocill.
Thermocill s'installe sous l'appui de fenêtre et capte la chaleur du radiateur pour créer une sorte de barrière thermique. Crédit photo : Thermocill Limited (capture d'écran vidéo YouTube)

D’après des estimations de l’ADEME, un radiateur électrique consomme en moyenne 4 312 kWh/an dans une maison et environ 1 719 kWh/an dans un appartement. Dans le cas où vous utilisez ce type de système de chauffage, vous pouvez limiter vos dépenses. En vous tournant vers d’autres appareils moins énergivores, telles que les pompes à chaleur, ou en optant pour des alternatives moins onéreuses comme le Thermocill. Développé par l’entreprise du même nom, ce bouclier de radiateur vous permet de réduire la quantité d’énergie nécessaire au chauffage de votre logement et de le chauffer plus rapidement. Il est positionné en dessous d’un appui de fenêtre et peut être installé facilement en suivant quelques étapes.

Un dispositif créant une barrière de chaleur au niveau d’une fenêtre

Installé au-dessus d’un radiateur et, comme nous l’avons dit précédemment, en dessous d’un appui de fenêtre, le Thermocill est constitué de divers éléments dont le rôle est de rediriger l’air chaud. Ce dernier est envoyé au niveau du vitrage pour former une barrière thermique qui va empêcher l’air froid de pénétrer et augmenter plus rapidement la température dans votre logement. Ce qui améliore le confort thermique de votre habitation, réduit le temps d’utilisation de votre radiateur et, par conséquent, vos dépenses en électricité. Pour information, ce bouclier de radiateur conçu par l’entreprise britannique ne nécessite donc aucune source d’énergie pour fonctionner. D’autre part, il est composé à 100 % de nylon recyclé.

Principe de fonctionnement du Thermocill.
Le Thermocill génère une barrière thermique contre la fenêtre, empêchant l’air froid d’entrer. Crédit photo : Thermocill Limited (capture d’écran vidéo YouTube)

Des tests réalisés par des scientifiques indépendants

Pour évaluer l’efficacité du Thermocill, des scientifiques indépendants de l’université de Manchester et de l’université de Salford ont procédé à des tests. Les résultats ont montré que le dispositif permet de réduire la consommation d’énergie liée au chauffage de 14 % et de chauffer les pièces d’un logement 19 % plus vite, comme l’a expliqué Nathalie dans cet article. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, il est possible de les diminuer de 150 kg pour une maison jumelée constituée de trois chambres.

Par ailleurs, le bouclier de radiateur permet d’éviter la condensation au niveau des fenêtres, et donc les problèmes de santé, comme les allergies ou l’asthme, liées à un taux d’humidité élevé et la prolifération de moisissures. Les résultats des tests menés par les chercheurs des deux universités ont été analysés et vérifiés par l’organisation britannique Energy Saving Trust.

Un dispositif qui vient se loger sous la fenêtre.
Un dispositif passif qui s’installe sur le rebord sous la fenêtre pour agir comme une barrière thermique. Crédit photo : Thermocill

Les étapes à suivre pour installer le Thermocill

Pour installer le Thermocill, vous devez, tout d’abord, procéder à la dépose de votre appui de fenêtre en utilisant, si nécessaire, un outil comme une scie circulaire. Ensuite, assemblez les différents modules du bouclier de radiateur. Veillez à ce que les éléments destinés à l’évacuation de l’air chaud soient placés en dessous de la fenêtre et ceux conçus pour le captage, orientés vers votre radiateur. Les modules peuvent être découpés pour qu’ils puissent s’adapter parfaitement aux dimensions du rebord de votre fenêtre.

Dispositif de barrière thermique Thermocill.
Les évents du système Thermocill permettent une circulation de l’air chaud pour créer une barrière thermique sous votre fenêtre. Crédit photo : Thermocill

Après cette étape, il vous suffit d’appliquer de la colle sur le bouclier, de fixer un nouvel appui et d’utiliser du mastic silicone, par exemple, pour le sceller. À noter que ce bouclier de radiateur est livré dans un paquet contenant suffisamment de modules pour environ quatre fenêtres. Pour plus d’informations sur ce produit, consultez thermocill.com. Connaissiez-vous ce système de barrière thermique pour fenêtre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

