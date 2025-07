Le carburant synthétique pourrait sauver le moteur à combustion et les voitures thermiques

Pour réduire significativement les émissions de CO2 liées au transport, le Parlement européen a voté un texte interdisant la vente de voitures et de camionnettes neuves fonctionnant à l’essence et au gasoil dans l’UE, à partir de 2035. Néanmoins, certains constructeurs souhaitent toujours vendre des véhicules thermiques neufs au-delà de la date fixée par les eurodéputés, à l’instar de Lamborghini. Pour prolonger la durée de vie des moteurs à combustion interne, cette entreprise connue pour ses voitures de sport mythiques et basée à Sant’Agata Bolognese, en Italie, prévoit de miser sur les carburants synthétiques. Selon elle, ce dernier se présente comme une alternative plus écologique à l’essence et au diesel.

La solution pour les voitures thermiques

Dans une interview réalisée par CarExpert, Rouven Mohr, le directeur technique de Lamborghini, a clairement déclaré que les carburants synthétiques pourraient sauver les voitures thermiques. D’après lui, la mesure votée par les eurodéputés n’interdit pas les moteurs à combustion interne de manière explicite. Il serait donc possible d’utiliser des e-fuels, à condition que ses émissions soient nettement moins importantes que celles de l’essence ou du gasoil, et qu’ils contribuent à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone. Il a toutefois ajouté que ces types de carburants ne sont pas nécessairement meilleurs que ceux produits à partir de ressources fossiles. À noter que la marque italienne a décidé de reporter le lancement de sa première voiture entièrement électrique et a déjà fait part de son intention de continuer à produire des véhicules thermiques sur le long terme.

Une question d’émotion

Si la marque italienne a pris la décision de se tourner vers les carburants synthétiques et de conserver les voitures thermiques, c’est pour fournir une meilleure expérience aux conducteurs. Selon Rouven Mohr, aucun véhicule entièrement électrique n’est capable d’offrir des émotions convaincantes jusqu’ici. Il a aussi souligné que lorsque les passionnés passeront à des voitures électriques performantes dans un avenir proche, les jeunes trouveront la vieille technologie thermique « cool ». Pour mettre en avant la volonté de Lamborghini de promouvoir les e-fuels, le directeur technique de l’entreprise a expliqué que la Temerario a été conçue pour fonctionner à partir de ces carburants. La successeure de la Huracan est équipée d’un moteur V8 biturbo de 4 litres, pouvant être alimenté par du carburant synthétique ou de l’essence, et affiche des performances exceptionnelles. Son temps d’accélération de 0 à 100 km/h est de 2,7 secondes et peut atteindre une vitesse de 343 km/h.

Une idée partagée par d’autres marques

Lamborghini n’est pas le seul constructeur désireux de promouvoir les carburants synthétiques. En 2022, Porsche a commencé à produire du e-fuel au Chili en partenariat avec Highly Innovative Fuels, dans le but de réduire significativement les émissions de GES des moteurs thermiques. Le carburant synthétique de la marque stuttgartoise est constitué d’hydrogène produit essentiellement à partir d’énergie bas-carbone et de CO2. Outre Porsche, Bentley, Bugatti et Ferrari ont exprimé leur intérêt pour les carburants synthétiques.

De leur côté, les marques japonaises Mazda, Subaru et Toyota ont décidé de collaborer pour trouver un moyen de produire des moteurs thermiques qui n’utilisent pas de combustibles fossiles. Pour information, bien que les e-fuels constituent d’excellentes alternatives à l’essence et au gasoil, leurs prix sont élevés et il faudra encore attendre pour pouvoir les démocratiser. L’échéance de 2035 approche et les innovations vont bon tain, seriez-vous prêts à rouler avec du carburant synthétique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .