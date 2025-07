Le climatiseur personel ArcticLoop dépasse son objectif de 4 000 % sur Kickstarter

Il s’agit d’une invention qui pourrait faire ses preuves alors que les températures mondiales continuent de grimper en raison du changement climatique. Développé par Foshan Boming Electric Co., Ltd, l’ArcticLoop consiste en un climatiseur personnel mobile à porter autour du cou. Il arbore une conception sans fil, légère et compacte, ce qui en fait un gadget idéal pour les déplacements. En fait, il est conçu pour être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Porté par le slogan audacieux « Révolutionner le refroidissement : quand la puissance quadri-turbo fusionne avec la technologie des semi-conducteurs », cet appareil incarne une avancée radicale dans le domaine du rafraîchissement mobile. Il redéfinit les standards de confort thermique nomade.

Basé sur un phénomène thermoélectrique pour plus d’efficacité

Comparé aux ventilateurs de cou portables conventionnels, l’ArticLoop promet une efficacité plus élevée. En effet, au lieu de s’appuyer uniquement sur des pièces mécaniques tournantes pour produire du froid, il exploite un phénomène connu sous le nom d’effet Peltier. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’un phénomène de transfert de chaleur rendu possible par l’application d’un courant électrique au niveau de la jonction de deux matériaux conducteurs différents. Cela entraine un effet de refroidissement. Dans le cas de l’ArcticLoop, il est question de deux plaques de refroidissement à semi-conducteurs couplés à quatre ventilateurs « turbo » sans balais.

Un refroidissement quasi-instantané

Cette combinaison permet au dispositif nomade d’offrir une expérience de refroidissement avancée. D’ailleurs, grâce à son fonctionnement basé sur l’effet Peltier, il garantit une production de froid puissante en toutes circonstances. Il ne risque pas ainsi de souffler de l’air chaud lorsque la température ambiante augmente. Fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) renforcé, l’ArcticLoop impressionne par sa réactivité hors pair. En moins de 10 secondes, ses plaques à semi-conducteurs déclenchent une sensation de fraîcheur à 25 °C. Le choix de cette partie du corps ne découle pas du hasard. En fait, il s’agit d’une zone très sensible à la chaleur, assurant un soulagement rapide.

Prix et disponibilité

L’appareil crée un effet tunnel aérodynamique à 360 degrés. Il est donc beaucoup plus efficace qu’un refroidisseur de cou classique à deux ventilateurs. Pour procurer à l’utilisateur un meilleur confort, l’ArcticLoop propose 200 niveaux de réglage du flux d’air. Le refroidissement est sec. Cela veut dire que le dispositif fonctionne sans produire la moindre trace d’humidité. Foshan Boming Electric Co., Ltd a prévu une fonction de commande vocale pour un contrôle simplifié.

Doté d’une batterie de 5 500 mAh, ce modèle compact offre plus de 10 heures d’autonomie pour un rafraîchissement durable. Le mini climatiseur portable est actuellement proposé en précommande sur Kickstarter à partir de 45 dollars (au lieu de 79 dollars) soit environ 39 €. Les premières livraisons sont attendues en août prochain.