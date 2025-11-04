Le combo de ces trois technologies permet de réduire les factures d’électricité de 45 %

Et si l’on pouvait réduire de moitié (ou presque) nos factures d’énergie en utilisant des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur et une batterie thermique ? Une équipe de recherche de l’Université Western, l’une des plus grandes universités de recherche du Canada, a relevé le défi en testant ce combo de trois technologies dans une maison pilote à Komoka, en Ontario. Ils ont combiné la puissance et le fonctionnement de la technologie photovoltaïque (PV) avec une pompe à chaleur et une batterie thermique pour réduire considérablement la consommation énergétique. Leur objectif ? Créer une maison neuve entièrement électrifiée et écoénergétique afin d’éliminer le besoin en combustibles fossiles et atteindre une consommation énergétique nette zéro.

Jusqu’à 45 % d’économies d’énergie

Les chercheurs canadiens ont combiné des panneaux photovoltaïques, une PAC à haut rendement et une batterie thermique qui stocke l’énergie grâce à des matériaux à changement de phase, comme de la cire ou du sel. Résultat : une économie de 45 % sur la facture d’électricité et une réduction de 55 % des émissions de CO₂. Selon eux, cette combinaison de technologies ne réduit pas seulement la consommation énergétique.

Elle permet également de produire de l’énergie propre et de la stocker intelligemment pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Par ailleurs, les ingénieurs indiquent que s’il est intelligemment intégré, ce système pourrait transformer le parc immobilier existant en un réseau de production d’énergie distribuée. D’autant plus qu’il peut être installé dans des maisons existantes avec des modifications minimes, et pas forcément dans des logements neufs.

Une maison pilote entièrement électrifiée et écoénergétique

Comme susmentionné, le système a été testé dans une maison de deux étages située à Komoka, conçue en collaboration avec l’entreprise de construction Magnus Homes. Les ingénieurs veulent démontrer que cette technologie est entièrement adaptable, sûre et efficace. « L’objectif est de prouver l’efficacité du système sur une période d’un an, avec pour but ultime d’éliminer complètement le besoin de combustibles fossiles pour le chauffage résidentiel », explique Shafquat Rana, doctorante en génie électrique. Une fois le test validé, l’équipe prévoit de l’étendre à d’autres maisons du pays et même au-delà de la frontière canadienne. À noter que la maison Komoka n’est pas un cas isolé puisqu’on trouve déjà des solutions similaires dans d’autres pays tels que l’Espagne, la Suède et les Pays-Bas. Toutefois, selon les chercheurs, ce système développé au Canada est beaucoup plus simple, évolutif et facile à reproduire.

Suivi de la consommation en temps réel

L’équipe de recherche souligne que grâce à des capteurs et une application mobile qu’ils ont développée, on peut suivre en temps réel la production, le stockage et la consommation d’énergie. « Cet outil favorise une culture de responsabilité énergétique en rendant visible l’impact des comportements quotidiens », déclare Shafquat Rana. « Je pense que beaucoup de propriétaires ne sont pas conscients de leur consommation, or c’est essentiel pour le développement durable de connaître son rôle dans la production et la consommation d’énergie de son logement », explique de son côté Jaime Crncich, président de Magnus Homes.

Selon Shafquat Rana, l’équipe surveille une deuxième maison située dans le même lotissement de Komoka et qui n’est pas équipée du système intégré de batterie thermique et de panneaux photovoltaïques. Leur objectif ? Recueillir plus de données afin de comparer cette maison entièrement électrifiée à un logement canadien traditionnel alimenté par le réseau électrique et le gaz naturel. Plus d’informations sur news.westernu.ca. L’avenir de la consommation énergétique domestique se situe-t-il dans la combinaison de ces trois technologies ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .