Le conseil de la gendarmerie pour savoir si vos données personnelles sont sur le dark web

Le dark web, deux mots qui font trembler de peur n’importe quel internaute qui sait qu’il s’agit du côté obscur d’Internet. Cette partie du web regroupe les sites qui ne sont pas indexés sur les moteurs de recherche classique. Elle est aussi celle que préfèrent les pirates qui peuvent alors se donner à des pratiques illégales comme la vente de données personnelles. Ce sont précisément ces données qu’ils recherchent lors des campagnes d’arnaques en ligne comme le phishing, au faux conseiller bancaire ou à la livraison de colis. Heureusement, Google, le géant de la Silicon Valley, propose justement à ses utilisateurs un moyen de vérifier si leurs données ont fuité.

Vos données une mine d’or sur le web

Toute activité en ligne laisse des traces. Lorsque vous entrez votre adresse e-mail, votre nom, vos coordonnées bancaires ou créez un mot de passe, vous soumettez vos données. Généralement, les entreprises collectent ces données en vue de personnaliser les services à vous proposer. Vous êtes-vous déjà demandé par quel miracle vous recevez des propositions de services ou de produits juste après les avoir recherchées ? C’est à cela que servent vos données : le ciblage publicitaire personnalisé. Une mine d’or pour les entreprises qui peuvent vous vendre exactement ce dont vous avez besoin. Pratique ! Le problème, c’est quand vous devenez la cible des pirates de la même manière. Le meilleur moyen de vous protéger est d’éviter de rentrer vos informations personnelles sur des sites douteux ou de cliquer sur des liens inconnus.

Google votre meilleur allié contre le dark web

On ne nomme plus le moteur de recherche numéro 1 mondial loin devant ses concurrents avec 90 % d’utilisateurs. Il propose une solution toute simple aux internautes pour savoir si leurs données auraient été usurpées et donc utilisées dans le dark web. Voici la procédure à suivre pour avoir accès au rapport sur le dark web de Google :

Se connecter à son compte

Cliquer sur « gérer un compte »

Cliquer sur « sécurité et connexion »

Défilez ensuite jusqu’à la section « rapport sur le dark web ». Après analyse, vous recevrez une alerte au cas où vos données figureraient effectivement sur la base des données piratées. Si vous utilisez plutôt un autre moteur comme Bing, cette procédure ne vous concerne pas.

« Mes données » sont sur le dark web et après ?

L’intérêt de savoir que nos données apparaissent sur le dark web est bien de se protéger. Alors, si c’est votre cas, vous devez impérativement remplacer vos mots de passe par des codes uniques et plus complexes. Penser à activer l’authentification à double facteur pour sécuriser vos comptes de réseaux sociaux, de banques et autres applications importantes. Étant donné qu’il est possible d’oublier un mot de passe, n’hésitez pas à utiliser un gestionnaire de mots de passe.

Cela vous évitera aussi d'utiliser les mêmes identifiants pour des comptes différents. Vous devez aussi activer les notifications d'activité par email concernant l'utilisation de vos comptes. Surveiller également vos relevés bancaires pour repérer les signes d'une activité anormale.