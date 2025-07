Le drap « climatisant » et rafraîchissant K-25 fait exploser les compteurs sur Kickstarter

Le changement climatique accentue les périodes de sècheresse, augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes, mais a aussi un impact sur les repos nocturnes. En effet, selon l’INSV (Institut National du Sommeil et de la Vigilance), les températures non adaptées, notamment celles trop élevées, pourraient entraîner des pertes annuelles de sommeil allant de 50 à 58 heures par personne, d’ici à 2099. Pour améliorer la qualité du sommeil au sein des foyers, K-25 a mis au point le K-25 Cooling Silver Sheet, un drap rafraîchissant permettant de bénéficier d’une température optimale durant les nuits chaudes. Pour financer son produit innovant, l’équipe a lancé une campagne sur Kickstarter.

La technologie FrostFiber™

Pour que le K-25 Cooling Silver Sheet puisse améliorer la qualité du sommeil des utilisateurs, ses concepteurs ont opté pour la technologie FrostFiber™. Cette dernière refroidit la peau et régule la température du corps, en absorbant et en évacuant la chaleur. Ce qui offre un confort nocturne optimal, surtout lors des chaudes nuits d’été. D’après l’équipe de K-25, ce produit innovant a un indice Q-Max dépassant 0,4 et sa capacité de refroidissement est deux fois plus élevée que les draps en soie et quatre fois supérieure à celle des draps en coton. Pour information, avant le Cooling Silver Sheet, ses concepteurs, Andrew et Maria, ont déjà développé divers produits destinés, entre autres, aux voyageurs, parmi lesquels on peut citer des oreillers rafraîchissants qui ont connu un grand succès sur Kickstarter.

Un drap autonettoyant et antibactérien

Outre son excellente capacité de refroidissement, le K-25 Cooling Silver Sheet est à la fois autonettoyant et antibactérien. Il élimine les bactéries et les micro-organismes grâce à la présence d’argent. Ce métal est utilisé depuis plusieurs milliers d’années dans la médecine en raison de son effet oligodynamique. Ses ions pénètrent les membranes des micro-organismes et se lient à des composants, tels que l’ADN, pour les détruire. À noter que les draps doivent généralement être lavés tous les trois ou quatre jours. Grâce à sa propriété antibactérienne, le produit développé par l’équipe de K-25 peut rester sain pendant une période plus longue et permet de réduire la fréquence des lavages.

Un GSM élevé

De manière générale, les draps classiques ont un GSM (gramme par mètre carré) allant de 75 à 120, et de 150 à 170 dans certains cas. Concernant le K-25 Cooling Silver Sheet, Andrew et Maria se sont tournés vers un tissu de 170 g/m² pour garantir sa résistance à diverses agressions, dont celles mécaniques, mais également pour offrir une meilleure sensation de douceur au toucher. Ce produit innovant de l’équipe K-25 est disponible en bleu arctique, gris glacier et blanc cassé, et en deux dimensions : queen size et king size. Au niveau des prix, plusieurs offres sont proposées aux contributeurs sur la plateforme de financement participatif. Pour une taie d’oreiller Cooling Silver, il faut débourser approximativement 29,80 €.

Par ailleurs, pour un ensemble comprenant deux taies d’oreiller, un drap housse et un drap plat, les tarifs vont de 169 € à un peu plus de 184 €, en fonction des dimensions. Les livraisons sont prévues au mois de septembre. Vous pouvez participer à cette campagne de crowdfunding sur kickstarter.com. Allez-vous craquer pour une parure de lit rafraichissante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .