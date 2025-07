« Le futur, c’est maintenant », une batterie quantique d’une durée de vie 1000 fois supérieure

En juin 2024, lors d’une Assemblée générale, l’ONU a déclaré officiellement 2025 comme l’« Année internationale des sciences et technologies quantiques ». Bien que notre compréhension de ce domaine reste encore relativement limitée, des scientifiques réalisent régulièrement d’importantes avancées, à l’instar de ceux du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) et de l’Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO). Récemment, un groupe de chercheurs de l’université publique de Melbourne et de l’organisme gouvernemental a trouvé un moyen d’améliorer significativement la durée de stockage d’énergie des batteries quantiques.

Une batterie capable de stocker de l’énergie 1 000 fois plus longtemps

Les batteries quantiques actuelles s’autodéchargent rapidement à cause des pertes d’émission radiatives. Pour pallier ce problème, les chercheurs du RMIT et de la CSIRO ont décidé d’incorporer des états triplets moléculaires sombres dans la conception de leur dispositif. Ils ont ensuite effectué des essais sur cinq batteries et ont évalué la durée de stockage d’énergie de la plus performante à quelques microsecondes. Ce qui est d’environ 1 000 fois supérieure à celle des autres dispositifs qui est estimée à quelques nanosecondes. Dans un communiqué de presse, Daniel Tiben, un doctorant au Royal Melbourne Institute of Technology, a déclaré qu’en modifiant un seul petit ingrédient, les chercheurs ont réussi à mettre au point une batterie capable de stocker plus efficacement de l’énergie.

Une importante avancée dans la conception de batteries quantiques fonctionnelles

Malgré qu’il soit encore impossible de fabriquer des batteries quantiques fonctionnelles, les recherches menées par les scientifiques du RMIT et de la CSIRO ont permis d’effectuer une importante avancée dans la conception de dispositifs de stockage d’énergie améliorés. D’après le professeur Daniel Gómez, un physicien du Royal Melbourne Institute of Technology, cette étude va permettre de concevoir la prochaine itération d’appareils.

Par ailleurs, il a ajouté qu’il espère que les batteries quantiques pourront être utilisées un jour pour « améliorer l’efficacité des cellules solaires et alimenter de petits appareils électroniques ». De son côté, le Dr James Quach, le responsable scientifique de l’Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, n’a pas manqué de faire part de son enthousiasme concernant l’étude. Il a déclaré que « l’Australie est à la pointe de la recherche expérimentale sur les batteries quantiques et ce travail constitue une avancée significative ».

Vers la conception de prototypes de batteries quantiques plus performants

Suite aux résultats prometteurs de leur recherche, Daniel Gómez et son équipe ont décidé de collaborer avec des partenaires industriels pour mettre au point de nouveaux prototypes de batteries quantiques. Ce qui marquerait une nouvelle étape importante vers la conception de ce type de dispositif de stockage d’énergie. À noter que les travaux de l’équipe ont été effectués dans un centre de recherche de l’université de Melbourne. Ce dernier rassemble de nombreux chercheurs réalisant des recherches sur les micro et nanotechnologies dans de nombreuses disciplines. L’étude a été financée par une bourse du RMIT, le Conseil australien de la recherche, mais également par l’Union européenne. Elle est disponible sur la revue PRX Energy. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .