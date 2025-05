Le géant suédois Ikea lance des pompes à chaleur air/eau à haut rendement certifiées A+++

Svea Solar est une entreprise suédoise spécialisée dans le photovoltaïque. Fondée en 2014, elle s’efforce de démocratiser l’utilisation de l’énergie solaire afin de décarboner le secteur énergétique en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. Dans cette optique, elle s’est associée à Ikea en 2020 dans le but de faciliter l’accès des ménages aux énergies renouvelables. En collaboration avec le fabricant suédois Aira, le duo lance des pompes à chaleur intelligentes et respectueuses de l’environnement pour rendre les maisons plus durables. L’un des atouts de ces nouveaux produits réside dans le fait qu’ils utilisent l’énergie gratuite de l’air ambiant pour chauffer les pièces et produire de l’eau chaude. De plus, ils s’annoncent abordables.

Des PAC plus écologiques

Ces pompes à chaleur d’Ikea peuvent être installées aussi bien dans les constructions neuves que dans les bâtiments existants. Couplées à l’énergie solaire, elles permettent de réduire considérablement l’empreinte carbone des ménages. Fait intéressant, elles sont conçues de façon à pouvoir chauffer efficacement les espaces intérieurs et l’eau même si la température extérieure chute jusqu’à -25 °C. Ces nouvelles PAC arborent une conception compacte associée à une finition d’inspiration scandinave. Elles utilisent du propane (R290) comme réfrigérant. Il s’agit d’un gaz réputé pour son efficacité et son caractère écologique. On sait aussi que ces nouveaux produits sont certifiés A+++, ce qui garantit une efficacité énergétique élevée. À ce sujet, Ikea et ses partenaires avancent une baisse des coûts de chauffage jusqu’à 75 %.

Deux versions

Pour mieux répondre aux besoins des clients, deux options sont proposées. La première comprend une unité intérieure qui fonctionne en jonction avec l’unité extérieure. La deuxième est une variante compacte qui intègre un compartiment de stockage d’eau chaude supplémentaire. Dans les deux cas, Ikea promet un fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores de 40 dB(A) à 48 dB(A) seulement. Le système s’accompagne d’une application mobile qui permet de gérer et de surveiller son fonctionnement en temps réel, où que l’on soit.

Qu’en est-il de la disponibilité ?

Les unités extérieures accusent une puissance de 6 kW, 8 kW ou 12 kW, selon le modèle choisi par le client. Elles affichent des indices de coefficient de performance saisonnier (SCOP) de 4,7 à 35 °C. La puissance frigorifique maximale est de 8 kW et 10 kW pour les modèles de 6 kW et 8 kW respectivement. Elle est de 13 kW pour la variante de 12 kW. Ces nouvelles pompes à chaleur d’Ikea sont d’ores et déjà disponibles en vente en Allemagne, où les acheteurs peuvent prétendre à une remise de 70 % grâce au programme de subvention du gouvernement.

En plus de cet avantage, les membres du cercle IKEA Family bénéficient d’une réduction supplémentaire de 15 %. Malheureusement, nous ne savons pas si ces nouveaux produits arriveront un jour en France. Plus d’infos : sveasolar.com. Ces pompes à chaleur proposées par Ikea pourraient-elles vous intéresser pour votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .