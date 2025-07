Le KAIST dévoile une fenêtre capable de réduire la température de 9 °C dans les maisons

Une équipe de recherche du KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), dirigée par le professeur Hong Chul Moo, a développé une technologie de fenêtre intelligente baptisée RECM (Reversible Electrodeposition and Electrochromic Mirror). Sa particularité ? Elle permet non seulement de réduire la consommation d’énergie de chauffage et de climatisation dans les bâtiments, mais également de résoudre le problème persistant de la « pollution lumineuse » en milieu urbain. Notons que la pollution lumineuse due à un éclairage artificiel excessif a des impacts négatifs sur la santé et peut perturber l’équilibre des écosystèmes.

Réduction de la température intérieure

Contrairement aux fenêtres traditionnelles qui réagissent passivement aux variations de luminosité et de température, le RECM est basé sur un dispositif électrochromique monobloc capable de contrôler activement la transmission de la lumière visible et du proche infrarouge (situé entre cette dernière et l’infrarouge moyen). Selon les chercheurs, cette fenêtre est constituée de signaux électriques qui permettent de contrôler en temps réel la chaleur et la lumière. Ce qui contribue à améliorer la gestion thermique intérieure et à réduire la consommation d’énergie de chauffage et de climatisation. L’équipe de recherche a mené des expériences sur une maison miniature pour tester l’impact réel de leur technologie et d’après elle, il y a eu une réduction notable de la température ambiante. Pendant les tests, la température intérieure a atteint 58,7 °C en 45 minutes, alors qu’avec le RECM, elle était de 31,5 °C lorsque celui-ci a fonctionné en Mode III, soit une réduction d’environ 27,2 °C.

Une fenêtre sans éblouissement

Cette fenêtre intelligente nouvelle génération a également la capacité de supprimer l’éblouissement causé par la lumière réfléchie extérieure. Les chercheurs indiquent que, grâce à sa conception qui élimine l’éblouissement, le RECM pourrait être utilisé dans les structures architecturales, les transports, etc. Ils affirment que pour arriver à ce résultat, ils ont utilisé des matériaux électrochromes et un processus de dépôt raffiné. Une particularité qui permet à cette fenêtre d’absorber les reflets extérieurs et de réduire la pollution lumineuse. Selon le professeur Hong Chul Moon, « cette recherche va au-delà des technologies de fenêtres intelligentes existantes limitées au contrôle de la lumière visible, en présentant une plateforme de fenêtres véritablement intelligentes qui prend en compte de manière exhaustive non seulement le contrôle thermique intérieur actif, mais aussi la sécurité visuelle des piétons ».

Un système à trois modes

L’équipe de recherche du KAIST souligne que le RECM est une solution polyvalente, grâce à trois modes de fonctionnement distincts : Transparent, Teinte bleue et Réfléchissant. Le premier permet de faire passer librement la lumière du soleil et la chaleur, idéal pendant les saisons hivernales. Avec le second mode, la fenêtre prend une teinte bleu foncé, préservant l’intimité et réduisant l’éblouissement des piétons à l’extérieur. Les matériaux électrochromes sont activés et absorbent une partie de la lumière et de la chaleur.

Pour le troisième mode, la fenêtre est colorée en bleu foncé et une couche argentée se forme sur le verre, réfléchissant une grande partie de la lumière du soleil et de la chaleur. Avec ces différents modes, le RECM est une technologie intelligente active capable de réagir instantanément en fonction de la saison, de l’heure et de l’utilisation prévue, ajoutent les chercheurs. Plus d’informations sur kaist.ac.kr. Que pensez-vous de cette fenêtre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .