Le mini smartphone MindOne vient de dépasser les 1 260 000 € sur Kickstarter

Les concepteurs des écouteurs innovants ActiveBuds, lancés il y a deux ans sur Kickstarter, sont de retour sur la plateforme de financement participatif avec un nouveau produit. Un smartphone de la taille d’une carte avec internet mondial intégré, baptisé MindOne. À l’heure où nous écrivons cet article, cet appareil intelligent, élégant et performant a largement dépassé l’objectif prévu avec plus de 1 200 000 €. Tout semble indiquer que ce nouveau type de smartphone va connaître le même succès que les écouteurs dotés d’un système d’exploitation intelligent intégré, lancés précédemment par les mêmes concepteurs. À noter que MindOne est proposé en deux versions : Standard et Pro. L’offre Early Bird pour cette dernière version est d’environ 316 € sur Kickstarter.

Disponible en deux versions

Comme susmentionné, MindOne est disponible en deux versions, avec des caractéristiques légèrement différentes. La version standard est, par exemple, dotée d’un écran AMOLED (4,02 pouces) en verre trempé classique, tandis que la Pro possède un écran en verre saphir (dureté 9H) beaucoup plus résistant aux fissures et aux chutes. Cette dernière bénéficie également d’un accès internet IA intégré, gratuit dans plus de 60 régions. Pas d’abonnement ni de carte SIM, il suffit d’allumer le smartphone pour bénéficier des fonctionnalités IA. Celles-ci peuvent être utilisées à tout moment et en tout lieu, entre autres, pour prendre des notes, traduire, etc. En effet, un ensemble d’outils IA prêts à l’emploi, sans abonnement ni configuration, seraient à la disposition des utilisateurs : traduction, résumés, notes vocales, podcasts et bien plus encore.

iKKO OS et Android pour plus de flexibilité

Selon les concepteurs, MindOne est livré avec un système d’exploitation personnalisé iKKO AI OS, fonctionne sous Android 15 et avec le processeur MediaTek MT8781, et est entièrement certifié GMS (Google Mobile Services). Ils expliquent qu’au lieu de développer deux systèmes totalement isolés, ils ont opté pour une structure primaire/secondaire. D’après eux, cela permet aux utilisateurs de profiter du meilleur des deux mondes, mais aussi d’éviter de consommer davantage de mémoire et de redémarrer le smartphone à chaque changement de système d’exploitation. Il suffit d’une simple pression sur un bouton pour basculer entre Android et iKKO OS. Pour information, ce dernier serait protégé par un mot de passe distinct et offrirait un espace de travail dédié à la concentration, idéal pour travailler et étudier.

Un smartphone compact, élégant et intelligent

Les concepteurs indiquent que, par rapport aux smartphones que nous connaissons, MindOne est beaucoup plus fin, compact, léger et élégant. Il mesure 86 × 72 mm avec seulement 8,9 mm d’épaisseur. Par ailleurs, un clavier QWERTY entièrement prêt à l’emploi, conçu par Google Keyboard (Gboard), est à la disposition des utilisateurs. Celui-ci se fixe à l’étui d’extension Snap-In, transformant le MindOne en une machine à écrire compacte avec de vraies touches. Mais le boîtier d’extension Snap-In abrite également une batterie intégrée de 500 mAh (assurant une alimentation de secours), un DAC Cirrus Logic CS43198 et une prise casque 3,5 mm pour offrir un son haute fidélité.

Concernant l’appareil photo, ce smartphone est doté d’un capteur Sony 50 Mpx 1/1,56″ avec stabilisation optique d’image personnalisée et ouverture lumineuse de F1,88. Inclinable, celui-ci pivote à 180° et sert à la fois d’appareils photo avant et arrière. Pour les concepteurs, MindOne offre l’essentiel dans un format ultra-compact, que l’on cherche un téléphone plus simple pour un usage quotidien ou un second appareil réellement utile. Pour plus de détails ou participer au projet, rendez-vous sur kickstarter.com ! Ce petit bijou de technologie pourrait-il vous intéresser et se retrouver dans votre poche ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .