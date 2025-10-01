Le MIT dévoile l’AlterEgo, une invention pour « parler » sans émettre le moindre son

Créé vers la seconde moitié du XIXe siècle, le MIT a toujours joué un rôle important dans le domaine de la science et de la technologie. Plus de 150 inventions qui ont eu un impact significatif dans le monde, telles que le World Wide Web Consortium ou la biotechnologie, ont vu le jour dans le Massachusetts Institute of Technology. Actuellement, des chercheurs et des étudiants de l’université continuent de mettre au point des technologies révolutionnaires, à l’instar d’Arnav Kapur. Cet ingénieur a développé un appareil innovant baptisé AlterEgo, permettant de communiquer avec des appareils et des assistants IA, mais également avec d’autres utilisateurs sans émettre aucun son.

Une technologie permettant de communiquer grâce à des capteurs

Pour permettre à l’utilisateur de parler sans émettre de son, l’AlterEgo utilise la conduction osseuse et divers capteurs. Ces derniers ont pour rôle de détecter les signaux électriques émis, entre autres, par sa corde vocale ainsi que les muscles de sa mâchoire. Il utilise ensuite l’intelligence artificielle pour reconnaître les phrases qu’il prononce lorsqu’il communique la bouche fermée. Il peut donc converser avec d’autres utilisateurs et formuler des requêtes sur internet, par exemple, tout en évitant que d’autres personnes ne l’entendent.

Hormis ses capteurs, le dispositif peut traduire des conversations en deux langues et est doté d’une caméra capable de reconnaître des individus, des images et d’autres éléments, en utilisant l’IA. Pour information, au début, cette technologie ne pouvait détecter que des mots et des chiffres. Toutefois, grâce au développement rapide de l’intelligence artificielle, Arnav Kapur et son équipe ont réussi à apporter de nombreuses améliorations qui lui ont permis de comprendre des phrases et des requêtes complexes.

Un dispositif dédié aux personnes souffrant de troubles de la parole

Arnav Kapur s’est lancé dans le développement de l’AlterEgo pour aider les personnes souffrant de maladies qui les empêchent de communiquer efficacement, telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou la sclérose en plaques (SEP). L’ingénieur a également conçu cette technologie, afin de mettre au point « une extension naturelle de l’esprit humain ». Le dispositif permet à un utilisateur d’intégrer l’informatique, internet et l’intelligence artificielle dans son quotidien, dans l’optique de booster de manière significative ses capacités cognitives. À noter que l’appareil est bien moins invasif que les autres technologies proposées par de grandes sociétés, comme l’implant cérébral qu’Elon Musk souhaite développer dans son entreprise Neuralink.

Une date de commercialisation encore inconnue

D’après Arnav Kapur, la précision de l’AlterEgo est de 90 %. Toutefois, ce chiffre est issu de tests réalisés dans un environnement contrôlé. Par ailleurs, il faut savoir que ce dispositif est encore au stade de prototype. L’ingénieur n’a encore communiqué aucune information relative à son prix et son autonomie, ainsi que sa date de commercialisation.

Introducing Alterego: the world’s first near-telepathic wearable that enables silent communication at the speed of thought. Alterego makes AI an extension of the human mind. We’ve made several breakthroughs since our work started at MIT. We’re announcing those today. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) September 8, 2025

Le design final du dispositif reste aussi inconnu jusqu’ici. Tout ce que l’on sait, c’est que le projet a commencé en 2018 au Massachusetts Institute of Technology et est devenu une startup au début de l’année 2025. En d’autres termes, l’ingénieur prévoit d’en faire un produit et de le commercialiser pour en tirer des profits. Pour davantage d’informations sur cette technologie révolutionnaire, vous pouvez vous rendre sur alterego.io. Cette invention trouvera-t-elle