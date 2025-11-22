Le MIT dévoile un récupérateur d’eau atmosphérique à ultrasons qui pourrait tout changer

Face au réchauffement climatique, l’accès à l’eau potable est devenu un véritable défi dans de nombreuses régions de la planète. Les systèmes de récupération d’eau atmosphérique font déjà leurs preuves. Cependant, leur efficacité est limitée par la lenteur du processus de libération de l’eau absorbée. Traditionnellement, ces appareils, capables de produire de l’eau à partir de l’air ambiant, utilisent la chaleur solaire pour évaporer l’humidité captée. Un mécanisme qui peut malheureusement durer des heures. Pour résoudre ce problème, des scientifiques du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont développé un générateur d’eau atmosphérique de nouvelle génération qui utilise des ultrasons pour libérer rapidement l’eau piégée dans les matériaux absorbants.

Un module à ultrasons

Le système développé par Svetlana Boriskina, chercheuse au département de génie mécanique du MIT, et ses collègues intègre un actionneur ultrasonique. Ce dernier génère des vibrations à haute fréquence (au-delà de 20 kHz) inaudibles pour l’homme. Ces ondes acoustiques ciblent directement les liaisons entre les molécules d’eau et les sites où elles sont retenues dans le matériau absorbant. Comme l’explique Ikra Iftekhar Shuvo, doctorant au MIT et premier auteur de l’étude, « c’est comme si l’eau se mettait à danser avec les ondes ». Cette agitation entraine un mouvement qui relâche rapidement les molécules, lesquelles se transforment en gouttelettes récupérables.

Produire de l’eau douce en continu

Avant d’aller plus loin, je tiens à noter qu’un article consacré à cette percée est paru dans la revue Nature Communications le 18 novembre 2025. Lors des essais qu’ils ont effectués, les chercheurs ont découvert que le récupérateur d’eau atmosphérique à ultrasons offrait un rendement 45 fois plus élevé par rapport aux systèmes conventionnels basés sur l’énergie thermique du Soleil. Cette performance ouvre la voie à des cycles de récupération d’eau sans interruption, c’est-à-dire 24/7. Bien sûr, cette possibilité devrait augmenter la quantité d’eau produite. L’actionneur est compatible avec une grande variété de matériaux absorbants. Autant dire qu’il peut potentiellement équiper les générateurs d’eau atmosphérique existants.

Des modules solaires photovoltaïques

Le prototype conçu par les scientifiques du MIT intègre un anneau céramique plat qui vibre sous l’effet d’un courant électrique. Comme vous l’aurez compris, il nécessite une source d’énergie externe. Les chercheurs avancent que l’énergie produite par de petits modules solaires suffit à alimenter le module à ultrasons. Fait intéressant, le fonctionnement de l’appareil pourrait être automatisé, de quoi maximiser la productivité.

Bref, cette technologie pourrait transformer l’accès à l’eau dans les zones arides. Les chercheurs imaginent des systèmes domestiques capables de fournir de l’eau potable en continu. Plus d’infos : news.mit.edu. Que pensez-vous de ce concept de production d’eau atmosphérique via ultrasons ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .