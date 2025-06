Le MIT dévoile un récupérateur d’eau atmosphérique qui fonctionne sans électricité

Les chiffres sont alarmants, environ 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde, selon l’OMS. Et les causes sont multiples, entre autres, la croissance démographique et les effets du changement climatique, comme les sécheresses plus fréquentes et plus intenses. Face à l’insécurité et la pénurie hydriques, les ingénieurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont développé un nouveau récupérateur d’eau atmosphérique fonctionnant sans source d’énergie. Leur objectif ? Améliorer l’accès à une eau potable sûre et abordable, surtout là où les ressources en eau traditionnelles sont inaccessibles. Notons que l’atmosphère terrestre contient à peu près 13 milliards de tonnes d’eau douce sous forme de vapeur.

Fabriqué à partir d’un hydrogel noir

Le nouveau système conçu par les chercheurs du MIT ressemble à un panneau vertical noir de la taille d’une fenêtre. Il est fabriqué à partir d’un hydrogel, un matériau souple et poreux, constitué principalement d’eau et d’un réseau microscopique de fibres polymères interconnectées. Les scientifiques expliquent que l’hydrogel absorbe l’eau de l’air et la libère dans des tubes où ils peuvent récupérer l’humidité pour la transformer en eau potable pure. Ils auraient affiné sa composition et amélioré sa forme pour plus d’efficacité. Plutôt que de conserver le gel sous forme de feuille plane, ils l’ont moulé en un motif de petits dômes ressemblant à du papier bulle. Cela afin d’augmenter sa surface et la quantité de vapeur d’eau qu’il peut absorber. Pour faire simple, lorsque la vapeur captée s’évapore, les dômes se rétractent comme un origami. La vapeur se condense ensuite sur le verre, où elle peut s’écouler par un tube sous forme d’eau propre et potable. « Grâce à nos travaux sur les matériaux souples, nous connaissons parfaitement la capacité de l’hydrogel à absorber l’eau de l’air », explique le professeur Xuanhe Zhao.

Un système fonctionnant sans source d’énergie

Selon les chercheurs, le plus grand avantage avec leur récupérateur d’eau atmosphérique est qu’il fonctionne sans source d’énergie, contrairement à d’autres systèmes qui nécessitent des batteries, des panneaux solaires, ou encore l’électricité du réseau. Par ailleurs, il pourrait alimenter passivement un foyer en eau potable, même dans des environnements arides. Les scientifiques indiquent que ce nouveau dispositif capte efficacement la vapeur d’eau et produit de l’eau potable dans différentes conditions d’humidité relative, y compris avec l’air sec du désert. « La production d’eau du système devrait augmenter avec l’humidité, permettant ainsi l’approvisionnement en eau potable dans les climats arides, tempérés et tropicaux », soulignent-ils.

Des tests effectués en Californie

Les ingénieurs du MIT ont testé le dispositif pendant plus d’une semaine dans la Vallée de la Mort, en Californie, la région la plus sèche d’Amérique du Nord. Ils ont mesuré l’absorption de vapeur d’eau par l’hydrogel pendant la nuit (période durant laquelle la vapeur d’eau est la plus élevée dans le désert). Selon eux, les résultats sont prometteurs, car même dans des conditions de très faible humidité, l’appareil a extrait de l’eau potable de l’air à un débit allant jusqu’à 160 ml par jour. Ils expliquent que durant cette période, le système a fonctionné à des taux d’humidité variables (de 21 à 88 %) et produit entre 57 et 161,5 ml d’eau potable par jour. Même dans les conditions les plus sèches, il a récolté plus d’eau que d’autres récupérateurs d’eau atmosphérique passifs.

« Il s'agit d'un test de faisabilité pour le développement à grande échelle de cette technologie de récupération d'eau. Il est désormais possible de le construire à plus grande échelle, ou de le transformer en panneaux parallèles pour alimenter en eau potable les populations et obtenir un impact réel », déclare le professeur Chang Liu. Xuanhe Zhao ajoute que l'équipe de recherche envisage de déployer à l'avenir un ensemble de ces panneaux et les tester dans de nombreuses régions, où les ressources en eau sont limitées. Plus d'informations sur le site du MIT.