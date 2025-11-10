Le MIT dévoile une imprimante 3D qui transforme les déchets alimentaires en objets ménagers

Chaque année, près d’un milliard de tonnes de nourriture sont jetées. Un chiffre alarmant quand on sait que de nombreuses personnes souffrent de la faim à travers le monde et que le gaspillage alimentaire a des conséquences majeures sur l’économie, l’environnement et la société. En France, par exemple, environ 8,8 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produites rien qu’en 2021, soit 129 kg par personne selon le Ministère de la transition écologique. Trouver des solutions à ce problème est plus que jamais nécessaire. Aux États-Unis, deux ingénieurs du MIT ont mis au point une imprimante 3D de nouvelle génération capable de transformer des déchets alimentaires, notamment les restes non comestibles et les matières organiques, en objets. Leur objectif ? Lutter contre le gaspillage en donnant aux communautés les moyens de gérer leurs propres déchets, tout en transformant le recyclage alimentaire en une activité créative et stimulante. Cette imprimante innovante, baptisée FOODres.AI, est assistée par intelligence artificielle.

Transformer les déchets alimentaires en objets utiles au quotidien

La FOODres.AI Printer peut transformer en objets des déchets alimentaires, tels que du marc de café, des coquilles d’œuf ou des peaux de banane. Au lieu de les jeter, ils peuvent être transformés en sous-verres, tasses, bols ou autres objets utiles au quotidien. D’après les concepteurs, cette innovation va au-delà du simple compostage et vise à revaloriser les déchets organiques en tant que matière première fonctionnelle. La designer Biru Cao, une des créatrices de l’appareil, souligne leur intention d’impliquer directement les citoyens dans des pratiques durables au quotidien.

Selon elle, cette imprimante 3D peut être utile dans les foyers et les collectivités, en raison de ses nombreux avantages. Elle contribuerait, entre autres, à réduire les émissions de méthane et l’utilisation de plastiques dérivés du pétrole, et permettrait à chaque foyer de créer divers types d’objets à moindre coût et sans recourir à des procédés industriels. Pour les ingénieurs du MIT, la FOODres.AI ne se contente pas de transformer les déchets, mais redéfinit le rôle des citoyens comme des acteurs actifs dans la lutte contre la crise écologique.

Une technologie basée sur l’IA

Selon les concepteurs, la FOODres.AI associe un matériel abordable à un logiciel intelligent pour permettre aux utilisateurs de choisir des modèles d’objets prédéfinis ou de créer des designs personnalisés. À partir d’une photo de restes alimentaires, l’imprimante peut identifier et trier les matériaux imprimables, mais aussi analyser les conditions et suggérer les utilisations possibles. Pour cela, elle utilise une application connectée et un modèle de détection d’objets basé sur l’IA. À noter que l’appareil propose une bibliothèque de conception intégrée, offrant aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi une gamme d’objets à imprimer. Basée sur un système 3 axes, la FOODres.AI prend en charge aussi bien les modèles préconçus que les parcours d’outils personnalisés définis par l’utilisateur.

Une imprimante 3D simple d’utilisation

Les ingénieurs du MIT expliquent également que la FOODres.AI est conçue pour être facile à utiliser, le processus étant simplifié. L’imprimante 3D s’occupe de tout : identification des types d’aliments, évaluation de leur imprimabilité, mélange des matières premières, transformation en pâte bioplastique, moulage du matériau, etc. Le processus est automatisé, permettant à chacun de l’utiliser, quelle que soit son expérience en impression 3D. Une fois les déchets sélectionnés, ils sont mélangés avec des additifs naturels pour former une pâte de bioplastique imprimable. Cette dernière est ensuite transférée vers un système d’extrusion chauffant qui moule le matériau couche par couche.

En fonction des matériaux disponibles, la FOODres.AI peut ajuster la texture et la couleur du produit final. Pour information, cette imprimante 3D innovante est lauréate du iF Design Award 2025 et du Platinum A’ Design Award 2025. Vous trouverez tous les détails sur birucao.com. Les artistes de la cuisine seront-ils bluffés par cette machine ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .