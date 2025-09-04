Le moteur électrique AquaryX transforme n’importe quel paddle ou kayak en bateau électrique

L’AquaryX vise à révolutionner la pratique du stand-up paddle (SUP). Il peut aussi équiper les kayaks, les radeaux et d’autres types d’embarcation grâce à son système de fixation universel. Ce système de propulsion électrique révolutionnaire se distingue avant tout par son design inspiré de l’aileron de requin. Une particularité qui contribue à son efficacité. D’après ses concepteurs, le design de l’AquaryX lui permet de réduire la trainée de turbulence de 35 %. Cela a pour effet d’améliorer les performances et de réduire la pollution sonore. En effet, même à plein régime, il ne génère que 25 dB, un niveau sonore inférieur à celui des récifs coralliens. Pour recréer la forme de la nageoire centrale du poisson, les ingénieurs ont utilisé une technologie avancée de reproduction en 3D.

Une conception soignée

Les designers affirment également avoir eu recours à la simulation de fluides CFD (mécanique des fluides numérique) pour garantir une propulsion fluide en toutes circonstances. Grâce à ses nombreux atouts, l’AquaryX s’adresse aussi bien aux amateurs de sports nautiques qu’aux randonneurs en quête de nouvelles expériences sur l’eau. Son installation est rapide, prenant moins d’une minute, et ne requiert ni outils spécifiques ni compétences techniques particulières. Pour faciliter les choses, il est question de systèmes de fixation à encliquetage. Côté motorisation, ce système de propulsion aquatique innovant dispose d’un moteur électrique sans balais de 400 watts à couple élevé.

Une batterie LFP

La batterie est distincte du moteur. Dotée d’une capacité de 88,8 Wh, elle est reliée à celui-ci au moyen d’un câble. Pour garantir un fonctionnement sûr, tout le système électrique est conforme à la norme d’étanchéité IP68. L’AquaryX est donc entièrement waterproof. Il convient de noter que l’accumulateur LiFePO4 (lithium fer phosphate) offre une autonomie d’environ 70 minutes avec une charge complète. La durée de la recharge est en moyenne de deux heures. Cependant, comme ce composant est interchangeable, il est possible d’étendre la durée d’utilisation en emportant des batteries supplémentaires. Fait intéressant, le bloc d’alimentation de l’AquaryX peut également faire office de power bank grâce à la fonction de charge inversée.

En précommande sur Kickstarter

Le propulseur est contrôlé par l'utilisateur via une télécommande fixée au poignet. Cet accessoire sans fil permet d'ajuster la vitesse selon trois modes, la vitesse maximale étant d'environ 7,5 km/h. Il donne aussi la possibilité de synchroniser jusqu'à 20 moteurs pour des expériences de navigation collective fluides et prenantes. À noter que l'AquaryX est disponible en précommande sur Kickstarter à partir de 299 dollars (~260 €). Si tout se passe bien, les livraisons devraient commencer en août. Plus d'infos : Kickstarter.com.